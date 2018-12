¿El título mundial de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann o Raphaël Varane será aval suficiente para conquistar el Balón de Oro ? No es seguro, porque el centrocampista croata Luka Modric, que cayó en la final contra los 'Bleus', parte como favorito para alzar este lunes en París el máximo galardón individual del fútbol.



"Se podría dar el Balón de Oro a la mitad de la selección de Francia por lo que lograron en el Mundial", resumió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, preguntado este fin de semana por la AFP.



Pero el problema para los franceses (siete en liza, de ellos seis campeones del mundo y Karim Benzema) es que hasta el momento Modric, de 33 años, lo ha ganado todo a nivel individual desde que perdió la final del Mundial: mejor jugador del campeonato celebrado en Rusia y mejor futbolista para la FIFA y la UEFA de la temporada pasada.



"No sería algo ilógico ni algo escandaloso, que Modric conquistase el Balón de Oro", comentó Bixente Lizarazu en el programa de televisión francés Telefoot el domingo. El campeón del mundo de 1998 sintetiza las desventajas de las opciones francesas: "hay demasiados franceses [entre los candidatos al galardón], existe un riesgo de que los votos se dispersen".



Sin embargo Varane es el único jugador que ha ganado la última Liga de Campeones -con el Real Madrid- y el Mundial. Pero el puesto de defensa no es muy visible mediáticamente y hay que remontarse a 2006 con el italiano Fabio Cannavaro para ver a un jugador de retaguardia posar con el preciado galardón.



"Yo daría el Balón de Oro a Varane, no sólo los delanteros lo merecen", reveló Eden Hazard, estrella de Bélgica y del Chelsea.



Aunque el belga no puede votar, como sí lo hicieron 180 periodistas de todo el mundo.



Y como explica Rémy Lacombe, redactor jefe de France Football, la revista organizadora del galardón, en la cadena L'Equipe: "Algunos clubes saben hacer campaña, como el Real Madrid lo hizo con Cristiano Ronaldo; ahora ya no está [fichó por la Juventus] y el Real hace campaña por Modric".



Didier Drogba, emblemático exjugador de Costa de Marfil y del Chelsea, reconoció en Téléfoot que tiene "una debilidad por Mbappé (...) él tiene la cabeza sobre los hombros". "Yo no era malo con 19 años... pero Mbappé, él esta por encima", asumió, por su parte, Hazard.



"Mbappé estará por delante de Neymar en el futuro, es seguro que un día ganará el Balón de Oro", pronosticó Alfredo Relaño, director del periódico deportivo madrileño AS, dando a entender que, en su opinión, el joven prodigio del PSG no se hará con el balón dorado este año.