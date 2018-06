Barcelona SC y Macará juegan este domingo en el Estadio Bellavista por la fecha 16 de la Serie A de Ecuador . Los dirigidos por Guillermo Almada esperan sumar tres puntos para no perderle el paso a Liga de Quito, único puntero del torneo. Mientras que los locales esperan continuar en su lucha por mantener la categoría. Sigue el partido por GolTv.

En los últimos días circuló el rumor de la posible salida de Almada, por lo que en conferencia prensa y explotó, explicando claramente que sus intenciones de quedarse en el equipo amarillo siguen vigentes.

País Hora Perú 17:00 México 17:00 Argentina 19:00 Bolivia 18:00 Colombia 17:00 Ecuador 17:00 Chile 19:00

"Mi viaje a Uruguay estaba planificado hace 2 meses atrás por una gestión particular. No necesito hacer un viaje para hablar con otro club. Fue un invento eso de que me iba a reunir con Peñarol.", comentó.

“No preciso ir a Uruguay para recibir una propuesta de cualquier club. En algún momento recibí una propuesta que me pudo haber cambiado la vida, de muchos millones de dólares, y sigo aquí, pese a que se han dicho muchas cosas. Me siento orgullo y feliz de pertenecer a la familia de Barcelona", agregó.

Por su parte, Macará confía en Juan Manuel Tévez como el comandante del equipo para el partido ante Barcelona, ya que en el partido anterior ante Guayaquil City ingresó pocos minutos.

El delantero argentino se mostró feliz de haber anotado el gol de la victoria, por lo que las tensiones del plantel bajaron un poco. Ahora se ubican en la novena posición con 16 unidades.

El búfalo reconoció que Barcelona es un rival muy difícil, que tiene jugadores rápidos y con experiencia, pero que Macará sabe cómo ganarle al equipo ídolo del Astillero, aunque reconoció que en esta temporada en el partido de ida fue un resultado desfavorable.

Barcelona SC vs. Macará: posibles alineaciones



Barcelona SC: Banguera; Velasco, Arreaga, Caicedo Medina, Pineida; Marques, Minda, Castillo Arroyo; Esterilla, Arroyo, Díaz



Macará: Pabón, G. Corozo, M. Corozo, Enríquez, Quiñónez, De Jesús, Feraud, Domínguez, Arboleda, Champang y Tévez.