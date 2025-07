FC Barcelona vs. FC Seoul se enfrentan este jueves 31 de julio en el marco del segundo amistoso de su gira por Asia rumbo a la temporada 2025/26 de LaLiga. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Mundialista de Seúl, donde la afición ‘blaugrana’ espera ansiosa por ver en acción al conjunto de sus amores en vivo.

El Barça llega con optimismo luego de vencer 3‑1 al Vissel Kobe en su primer amistoso de preparación. Esa noche destacaron Eric García (33’), la joven promesa Roony Bardghji (77’) y Pedro Fernández (87’), quien anotó su primer gol en pretemporada. El equipo de Hansi Flick busca consolidar su identidad táctica antes del debut liguero.

Este encuentro con el FC Seoul será el segundo de tres que disputará el Barcelona en Asia. El objetivo es llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para su inicio en LaLiga frente al Mallorca, programado para el sábado 16 de agosto a las 12:30 p.m. Hansi Flick pretende encontrar un equilibrio entre experiencia y juventud durante estos ensayos.

Por su parte, el FC Seoul, con casi 42 años de historia, es uno de los clubes más laureados de Corea: ha ganado la K League seis veces, la FA Cup en dos ocasiones y llegó a ser finalista de la Champions Asiática en 2002 y 2013.

Con leyendas como Dejan Damjanović, máximo goleador del club con 184 goles, y Park Chu‑young vistieron esa camiseta. Actualmente, el equipo apuesta por jugadores de renombre como Jesse Lingard, quien heredó el icónico dorsal 10, y talentos como Yazan Al‑Arab, Kim Ju-sung, Jeong Seung‑won y Moon Seon-min, capaces de desequilibrar en cualquier momento.

Aun así, el equipo dirigido por Kim Gi‑dong atraviesa un momento complicado: ocupa el séptimo lugar en la K League y genera descontento en la afición tras la salida de Ki Sung‑yueng, ídolo local. Las protestas llevaron al club a ofrecer disculpas públicas, evidenciando la presión que vive el cuerpo técnico en esta etapa.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. FC Seoul?

El compromiso entre FC Barcelona vs. FC Seoul está programado para este jueves 31 de julio desde las 6:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 a.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 a.m.; en México a las 5:00 a.m.; y en España a las 1:00 p.m. del jueves 31 de julio.

¿En qué canales ver FC Barcelona vs. FC Seoul?

El partido entre FC Barcelona vs. FC Seoul se disputará en el Estadio Mundialista de Seúl, con la transmisión exclusiva de DAZN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DAZN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.





T E PUEDE INTERESAR