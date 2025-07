Universitario de Deportes había hecho un enorme desgaste físico y estaba cerca de llevarse un triunfazo de Cusco. No obstante, Cienciano tuvo premio ante tanta insistencia y consiguió el empate en los minutos de descuento con un golazo de Alejandro Hohberg (90′+5). Jorge Fossati, entrenador de los cremas, analizó lo sucedido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y valoró el esfuerzo de sus jugadores a pesar de haber dejado dos puntos en el camino.

En su primera intervención en la conferencia de prensa pospartido, el uruguayo sostuvo que sus dirigidos hicieron un buen primer tiempo al controlar las acciones de Cienciano. Además, sus cambios tuvieron un efecto positivo en el trámite y le dieron un segundo aire a su equipo en la etapa complementaria.

“La sensación es que es agridulce, dulce por el lado que Universitario hizo un gran partido, creo que fue más notorio en el primer tiempo. En el segundo seguimos sólidos buscando, ya sin tanta energía y llegaron los cambios, creo que le fueron dando lo que buscábamos al equipo”, aseguró.

Sin embargo, el ‘Nono’ lamentó no haber podido mantener ese ritmo en los minutos finales del compromiso, algo que fue aprovechado por Cienciano para encimarlos. “Lo agrío es que te pase en el último minuto del descuento cuando tuviste la posibilidad de convertir de manera clara, allí en la misma jugada hubo tres errores conceptuales nuestros”, añadió.

Jorge Fossati volvió a Universitario tras su paso por la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Cienciano tuvo más tiempo la pelota y, si bien le costó tener profundidad en varios pasajes del partido, mantuvo la calma incluso con el marcador en contras tras el tanto de Alex Valera (84′). Así fue como se gestó el golazo de Alejandro Hohberg –con dos paredes al borde del área de la ‘U’–, algo que Fossati lamentó en conferencia de prensa.

“Es fácil decirlo de afuera, pero el jugador dentro está con las pulsaciones altísimas, más aún con el esfuerzo realizado. Nos quedamos con rabia, bronca, porque este plantel piensa de esa manera. Siempre quiere más, tampoco es un mal resultado si lo vemos desde lo previo”, acotó.

Por último, el estratega charrúa elogió la virtud que tuvo el ‘Papá’ para conseguir el empate en la agonía del encuentro. “No es para ponernos mal por esto. Lo que hay que resaltar es que si bien nos equivocamos, Cienciano tuvo la virtud de hacer una gran jugada previa, de no nublarse por la hora y terminan haciendo un gol que no es casual sino producto de una buena jugada colectiva”, aseveró.

Universitario registra un triunfo y un empate en el Torneo Clausura 2025. (Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Cienciano en Cusco, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 31 de julio desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio nacional, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

