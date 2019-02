Barcelona vs. Real Valladolid HOY EN VIVO transmisión vía ESPN: en el Camp Nou por la Liga española

Barcelona vs. Real Valladolid juegan este sábado 16 de febrero en el Camp Nou por la jornada 24 de la Liga Santander. El equipo de Ernesto Valverde está obligado a conseguir tres puntos para no perder el paso en el liderato de la tabla de posiciones. El partido inicia a las 2:45 pm. y será transmitido vía ESPN para toda Latinoamérica. Si te encuentras en España, será por Movistar+ y Movistar Partidazos.

Depor te trae la mayor información del partido entre Barcelona vs. Real Valladolid y te dará a conocer el minuto a minuto, el cómo, cuándo y dónde ver fútbol en vivo por celular y TV online.

El Barcelona de Ernesto Valverde se juega en el Camp Nou, consciente de que no puede permitirse un nuevo tropiezo en la Liga Santander, donde encadena dos empates ante el Valencia (2-2) y el Athletic (0-0). Aunque la distancia con el segundo clasificado, ahora el Real Madrid, sigue siendo significativa (6 puntos), las últimos dos encuentros han dejado malas sensaciones al líder del competición, algo peligroso cuando se acerca el momento decisivo de la temporada.

Foto: FC Barcelona

Así, en defensa, Thomas Vermaelen podría reemplazar a Clement Lenglet como pareja de Gerard Piqué en el eje de la zaga azulgrana. Y en la delantera Ousmane Dembélé, totalmente recuperado de esguince de tobillo, y Kevin-Prince Boateng podrían dar descanso a Philippe Coutinho y Luis Suárez.

La otra pata del tridente será para Lionel Messi, del que Valverde ha asegurado que se encuentra en perfecto estado tras superar una contractura muscular que le obligó a jugar mermado los últimos compromisos.

Barcelona vs. Real Valladolid: alineaciones posibles

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arturo Vidal, Rakitic; Messi, Dembélé y Prince.

Real Valladolid: Masip; Antoñito o Moyano, Calero, Kiko Olivas, Nacho; Keko, Borja, Míchel, Toni Villa; Ünal y Guardiola.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Valladolid por la Liga Santander?

México - 1:45 p.m.

Perú - 2:45 p.m.

Ecuador - 2:45 p.m.

Colombia - 2:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Venezuela - 3:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

Paraguay - 4:45 p.m.

Brasil - 5:45 p.m.

España - 8:45 p.m.



¿Qué canal transmitirá el Barcelona vs. Real Valladolid?

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Australia: Radio Barca, beIN Sports 2, Kayo Sports, beIN Sports Connect

Canadá: Radio Barca, beIN Sports Connect beIN Sports en Español, DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Francia: beIN Sports 1, beIN Sports Connect

Alemania: DAZN

Internacional: Radio Barca, Facebook Live, Bet365

México: Blue To Go Video Everywhere

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Reino Unido: Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos: beIN Sports, beIN Sports en Español, Radio Barca