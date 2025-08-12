vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el marco de un nuevo de pretemporada. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal FC Bayern TV Plus, con acceso de pago a través de la web oficial del club alemán. Este duelo está pactado para el martes 12 de agsoto desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Letzigrund, en Suiza. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Luis Díaz debutó con el Bayern Múnich en amistoso contra Olympique de Lyon. (Video: Bayern)
