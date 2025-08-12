Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Bayern vs. Grasshopper EN VIVO vía Bayern TV Plus y Fútbol Libre TV por internet gratis
Bayern vs. Grasshopper se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el marco de un nuevo amistoso internacional de pretemporada. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal FC Bayern TV Plus, con acceso de pago a través de la web oficial del club alemán. Este duelo está pactado para el martes 12 de agsoto desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Letzigrund, en Suiza. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.
Luis Díaz debutó con el Bayern Múnich en amistoso contra Olympique de Lyon. (Video: Bayern) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.