Los últimos meses de Felipe Chávez han sido frenéticos. Su crecimiento en las categorías inferiores del Bayern Múnich dejaron buenas sensaciones –destacó en la Regionalliga y dejó grandes actuaciones en la UEFA Youth League–, lo que le permitió renovar su contrato para continuar su progresión en el fútbol alemán. Así pues, tras ser considerado por Vincent Kompany para la pretemporada, este martes fue considerado como titular en el amistoso frente al Grasshopper.

El volante germano-peruano ha sido paciente en los trabajos pensando en el arranque oficial de la temporada 2025-26, pues en los anteriores compromisos, frente al Olympique de Lyon y el Tottenham, se quedó con las ganas de ingresar desde el banquillo. De esta manera, con una formación mixta entre habituales titulares y juveniles, Kompany le dio el respaldo para sumar minutos contra el cuadro suizo.

Hace menos de un año, Felipe Chávez hacía su debut en la reserva del conjunto bávaro y hoy empieza a cosechar los frutos de su esfuerzo, siendo considerado como titular en el primer equipo de uno de los clubes más importantes del mundo. Aunque solo es un amistoso de pretemporada, habla muy bien de la consideración que le tienen en el comando técnico.

Felipe Chávez renovó con el Bayern Múnich con un contrato a largo plazo. (Foto: Bayern Múnich)

Si bien en su momento no fue considerado por el Bayern Múnich para viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes, a pesar de venir entrenando con el plantel principal, esto se debía a que todavía no resolvía los términos para su renovación e incluso se habló de una posible partida al fútbol italiano.

A comienzos de mayo, cuando Felipe Chávez todavía estaba en plena competición con el Bayern Múnich II, Calcio Mercato, medio italiano especializado en el mercado de transferencias, reveló que venía siendo seguido por la Roma y la Fiorentina. Si bien nunca hubo contacto formal, mudarse a Italia estuvo dentro del abanico de posibilidades para su futuro.

“Posible futuro en Italia para Felipe Chávez, uno de los mejores centrocampistas nacidos en 2007. Roma y Fiorentina están muy interesadas en el joven de 18 años nacido en Alemania pero naturalizado peruano. El padre es de Perú, mientras que la madre es alemana”, reveló la citada fuente en su página web.

Felipe Chávez escaló al primer equipo del Bayern Múnich desde las categorías inferiores. (Foto: Imago)

El volante de 18 años es un gran prospecto pensando en una futura convocatoria a la Selección Peruana. Ahora que ya debutó con el Bayern Múnich, no podemos desaprovechar la chance de contar con él. Recordemos que hace unos meses se esperaba su llamado para la Sub-20, pero José Guillermo del Solar decidió no llamarlo al Sudamericano de Venezuela, donde la ‘Bicolor’ fue eliminada en primera ronda.

“Felipe Chávez, en estos momentos, no es Sub-20, es Sub-18. Todavía puede jugar el próximo Sudamericano. Cuando he hecho una evaluación de los amistosos de los jugadores del extranjero, he considerado, por edad, que hay jugadores mejor preparados que él para el Sudamericano”, fue la explicación que dio ‘Chemo’ en su momento. ¿Chávez volverá a pisar la Videna muy pronto?

Felipe Chávez no fue convocado por 'Chemo' del Solar para el último Sudamericano Sub-20. (Foto: ITEA Sports)

