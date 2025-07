La Selección de Chile se despidió de las opciones de clasificar al Mundial 2026 en la pasada fecha de Eliminatorias, situación que determinó la destitución inmediata de Ricardo Gareca como director técnico. El ‘Tigre’ no pudo cumplir el objetivo con ‘La Roja’ dejando un paso poco auspicioso por el banquillo. Las críticas no solo llegaron por parte de los hinchas y periodistas, uno de los jugadores también manifestó su molestia por la los resultados obtenidos: Ben Brereton. El delantero reveló que tuvo poca comunicación con el DT, producto de los escasos minutos que sumó en este proceso.

“No ser nominado es devastador para mí. La gente me ha recibido de gran manera. A mi mamá y a mi familia les encanta. Es un gran honor para mí jugar por Chile”, afirmó el futbolista de 26 años en conversación con Chilevisión sobre cómo fue la convivencia con Ricardo Gareca.

Si bien existió una molestia por parte de Brereton, el delantero prefirió no entrar en mayores polémicas sobre las decisiones que tomó el ‘Tigre’ a lo largo de los partidos de Eliminatorias: “Es fútbol. A algunos entrenadores les gustas, a otros simplemente no. Así es como es”.

Además, agregó: “No tiene sentido que yo esté aquí quejándome de lo que pasó, porque al final del día los entrenadores son los que deciden. Sería irrespetuoso salir a hablar de lo que hubo entre Gareca y yo. Obviamente, ese partido contra Bolivia fue duro para mí”.

Ricardo Gareca pidió a Ben Brereton a aprender español. (Foto: AFP)

Ben aclaró que las decisiones de Gareca no tenían relación con su rendimiento porque siempre brindo el mismo esfuerzo: “He estado trabajando duro, dando lo mejor de mí, y esperando a ver qué pasa. Al final del día, lo único que puedo decir es que esto es fútbol. Todos lo saben, y no tengo mucho más que decir. No jugué mucho y luego no tuve una oportunidad”.

En ese sentido, aclaró no tener mayores conversaciones con el ‘Tigre’: “Creo que no estaba haciendo nada mal y luego no sé por qué me sacó. Tienes que lidiar con los momentos duros. No quise reaccionar. Eso fue todo y, después del partido, no hablamos”.

¿Desde cuándo no juega Brereton con Chile?

Ben Brereton jugó por última vez con la camiseta de Chile en el partido ante Bolivia en setiembre de 2024. El delantero fue sustituido a los 34 minutos del primer tiempo, producto de una decisión técnica. Posteriormente, ‘La Roja’ perdió por 2-1 ante ‘La Verde’ en el estadio Nacional.

Como era de esperar, la situación genero un cúmulo de críticas hacia Gareca y mucho más por el resultado obtenido. 10 meses después, el actual jugador de Southampton reveló algunos pasajes de su fugaz participación en el proceso del estratega argentino en el banquillo chileno.

