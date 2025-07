Boca Juniors no levanta cabeza de la mano de Miguel Ángel Russo. Este último domingo, en el encuentro válido por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, el ‘Xeneize’ no pudo con Huracán en condición de visitante y cayó por 1-0. Más allá del resultado, lo que no deja de sorprender es el bajo rendimiento que siguen mostrando varios titulares, y que semana a semana colma la paciencia de la hinchada.

En medio de esas críticas, uno de los señalados en Luis Advíncula y ni siquiera la prensa argentina escatima en calificativos al momento de valorar su desempeño. Luego de su suplencia en la eliminación ante Atlético Tucumán por Copa Argentina, ‘Lucho’ recuperó su titularidad ante el ‘Globo’, generando sorpresa en más de uno.

Si bien esta parecía ser una nueva oportunidad de reivindicación para el lateral peruano, nuevamente no rindió y dejó mucho que desear. Estuvo dubitativo en la marca, no se proyectó como en sus mejores momentos y mostró desinteligencia al tomar algunas decisiones, lo que provocó que su equipo no progrese en campo contrario por su sector.

El medio más radical fue TyC Sports, que le dio una calificación de 1 sobre 10 en su análisis de todos los que jugaron contra Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. “La nada misma. Volvió a ser titular -vaya a saber uno por qué- y no gravitó en ningún aspecto del juego. En realidad, todo lo que tocó, lo empeoró”, señalaron en su página web.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)

En cuanto a Olé, si bien lo puntuaron con una nota de 3 sobre 10, igual evidenciaron su mala noche y enfatizaron en los errores defensivos que cometió. “Quiso despejar con el taco en el área, la pelota le cayó a (Rodrigo) Cabral y su remate terminó dando en el travesaño. La pelota le dio en la espalda en un córner y casi es gol en contra”, detalló el citado diario.

A pesar de los cuestionamientos a la continuidad de Luis Advíncula en Boca Juniors, lo cierto es que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026 y por ahora todo hace indicar que seguirá en el club –el libro de pases en Argentina ya cerró-. Hace unas semanas se supo del interés de Sao Paulo, pero, tras un diálogo con Juan Román Riquelme –presidente del club–, ambos acordaron su permanencia.

Desde su llegada a mediados del 2021 proveniente del Rayo Vallecano, Advíncula ha disputado 166 partidos oficiales con Boca, marcando seis goles y sirviendo 13 asistencias. En cuanto a títulos, registra una Copa Argentina, una Copa de la Liga Profesional, una Liga Profesional Argentina y una Supercopa. Su mejor temporada fue la del 2023, donde llegó a disputar la final de la Copa Libertadores, la misma en la que el ‘Xeneize’ cayó por 2-1 ante Fluminense.

Luis Advíncula registra seis goles con Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Boca?

Luego de perder por 1-0 a manos de Huracán, Boca volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Racing, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 9 de agosto desde las 2:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de teleoperadoras como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

