El himno nacional es, tal vez, el símbolo patrio más importante en la previa de un encuentro de fútbol. Entonar las notas a todo pulmón hace que se te escarapele el cuerpo y te llenes de motivación para representar a tu país. Karim Benzema , no piensa lo mimo.

El delantero hace mucho que no disputa encuentro alguno con la Selección de Francia , sobretodo después de protagonizar el famoso 'sexgate' con su excompañero Valbuena. En entrevista con 'Vanity Fairt' reveló detalles.

"Si escuchamos bien, La Marsellesa llama a hacer la guerra. A mí eso no me gusta nada", explicó Karim.

“Cuando un primer ministro habla de ti ya no es fútbol. Creo que no hay que mezclar fútbol y política. En mi caso es un asunto político. ¿Yo?, ¿ahora? Nada. Ya tengo 30 años, dos hijos. Yo estoy tranquilo aquí. Si me necesitan, ya saben dónde estoy”, ha manifestado luego de las fuertes críticas que recibe día a día.

"No hablo con el entrenador (Didier Deschamps) desde hace tiempo. Sin mediar palabra es muy difícil". Y aseguró que no haría nada para cambiar la opinión del seleccionador.