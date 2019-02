Primer round: Chilavert arremetió contra Berizzo tras designación como DT de Paraguay

Le cayó como uno de los platos más difíciles de digerir en los últimos años. Eduardo Berizzo fue nombrado como el nuevo técnico de la Selección de Paraguay y de inmediato apareció el siempre polémico José Luis Chilavert para pegarle durísimo al 'Toto'. "Fracasó en todos lados", dijo el exguardameta de la albirroja.



"Berizzo no tiene méritos para ser el entrenador. La selección está en subasta. No conoce a los jugadores paraguayos y es otra pérdida de tiempo. ¿Qué hicieron él y sus ayudantes para que los vayan a buscar? Fracasó en todos lados", apuntó Chilavert para Radio Ñandutí de Paraguay.



Pero no solo le apuntó a Berrizo, también le 'disparó' a Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.



"No aprendió nada de su padre, que sacó de la decadencia al fútbol paraguayo con clasificaciones seguidas a mundiales. Es imposible apoyar a la Selección así. (Juan Carlos) Osorio se llevó un montón de dinero y ahora cometemos el mismo error trayendo a otro extranjero", señaló.

El argentino Eduardo Berizzo tendrá su primera experiencia como timonel de una selección nacional.



Como entrenador se inició en Estudiantes de la Plata en 2011, luego dirigió al O´Higgins de Chile, pasando posteriormente a España para sentarse en el banquillo del Celta hasta que fue contratado por Sevilla y Atletic Club.



El 'Toto' ocupará el lugar dejado por Osorio, que renunció la semana pasada tras haber dirigido un solo juego del seleccionado, un empate de 1-1 ante Sudáfrica.