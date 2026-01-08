La cuenta regresiva hacia el repechaje mundialista empieza a marcar diferencias y uno de los protagonistas decidió dar un golpe estratégico antes de salir a la cancha. Mientras Bolivia se prepara para un duelo clave que puede marcar su futuro, desde el Caribe comenzaron a llegar señales claras de ambición. Surinam, que viene trabajando lejos de los focos sudamericanos, aceleró un plan que lleva tiempo en marcha. La federación apostó por reforzar su plantel con futbolistas formados en Europa, buscando jerarquía y experiencia en partidos de alta presión. En ese contexto, una decisión reciente cambió el escenario del cruce. El rival de la ‘Verde’ sumó a un delantero con cartel internacional y pasado goleador.

En las últimas horas, Surinam hizo oficial la incorporación de Joel Piroe, atacante neerlandés que milita en el Leeds United de Inglaterra. La noticia no pasó desapercibida, ya que se trata de un futbolista con recorrido en ligas competitivas y con números que respaldan su presencia en el área. Con esta decisión, la ‘Natio’ refuerza su frente ofensivo pensando directamente en el repechaje ante Bolivia.

Piroe, de 26 años, evaluó durante mucho tiempo la posibilidad de esperar una convocatoria de la selección de Países Bajos, con la que tuvo participación en categorías juveniles. Sin embargo, el proyecto deportivo que le presentaron desde Surinam terminó inclinando la balanza. El delantero aceptó representar al país de su padre, entendiendo que el desafío inmediato y la posibilidad histórica de clasificar a un Mundial pesaron más que la espera.

Uno de los factores determinantes en su elección fue el cuerpo técnico que lidera el proceso. El plantel es dirigido por Henk ten Cate, acompañado por figuras con pasado importante en el fútbol europeo como Jimmy Floyd Hasselbaink y Winston Bogarde. El propio Piroe dejó en claro qué lo motivó a dar el paso: “Lo pensé mucho y cuando hablé con mi padre vi una chispa en sus ojos. Eso me hizo decidir. Quiero escribir historia con Surinam”, señaló el delantero.

Surinam suma refuerzo de élite para enfrentar a BOlivia | Foto: Leeds

Desde lo futbolístico, Surinam suma a un atacante con más de 100 goles a lo largo de su carrera profesional. Piroe se formó en clubes como Feyenoord y PSV, y tuvo un paso destacado por el Swansea City antes de llegar al Leeds United. En la última temporada de la Championship fue el máximo goleador del torneo, siendo pieza clave en el ascenso del club inglés a la Premier League.

En la actual campaña, el neerlandés perdió protagonismo en su equipo debido a la llegada de nuevos refuerzos, situación que también influyó en su decisión de buscar nuevos retos. A nivel selección, su presencia permitirá que otros atacantes como Sheraldo Becker y Richonell Margaret puedan desempeñarse en sus posiciones naturales por las bandas, potenciando el esquema ofensivo.

La llegada de Piroe no es un caso aislado. Surinam viene intensificando su proceso de captación en Europa y ya concretó las incorporaciones de futbolistas como Melayro Bogarde, además de avanzar gestiones por Danilo Doekhie y Crysencio Summerville. El mensaje es claro: el seleccionado caribeño quiere competir de igual a igual en el repechaje.

El duelo entre Surinam y Bolivia está programado para el 26 de marzo en Monterrey, México. El ganador de esta llave se enfrentará luego a Irak, por un cupo al próximo Mundial. En la previa, el movimiento del rival ya genera atención en la región. Con este nuevo refuerzo, la ‘Natio’ dejó en evidencia que no piensa conformarse y que el cruce ante la ‘Verde’ será mucho más exigente de lo que algunos imaginaban.

TE PUEDE INTERESAR