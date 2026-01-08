El ascenso de César Inga ha sido vertiginoso, consolidándose como una de las piezas más valiosas de Universitario de Deportes. Recientemente, el club crema tomó la firme decisión de rechazar en las últimas horas una oferta formal del Sporting Kansas City de la MLS. Pese al interés del equipo estadounidense por el futbolista de 23 años, la directiva y el técnico Javier Rabanal consideran que su permanencia es vital para los objetivos del 2026. La institución prioriza el proyecto deportivo y la búsqueda del tetracampeonato por encima de las pretensiones económicas iniciales de este equipo.

Una decisión que no cayó nada bien al futbolista, según las palabras de su representante Narciso Algamis. “Se presentó una propuesta que tuvo un par de idas y vueltas, como toda negociación. Al final Universitario decide no venderlo por un tema deportivo. La ‘U’ es el dueño del pase del jugador y uno no puede hacer nada, pero tampoco se le puede cortar las alas al futbolista. Estas oportunidades no se dan todos los días. Perú no es un país que exporta jugadores en gran cantidad año tras año”, declaró el agente a Nada que no Sepa.

Durante el 2025, Inga demostró una regularidad que justificó el interés de otros clubes en el extranjero. El defensor disputó un total de 36 partidos con la camiseta merengue, sumando actuaciones destacadas tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Su polifuncionalidad le permitió desempeñarse con éxito como carrilero y stopper por izquierda, registrando un gol y siendo fundamental en la obtención del título nacional. Por ello, Algamis consideró que era su momento de dar el salto al exterior.

“Hay que ser claros y objetivos. En la vida pueden pasar muchas cosas, mañana hay una lesión o un bajón futbolístico, nadie tiene la bola de cristal. También mañana puede ser un fenómeno y se va al Real Madrid, pero hoy esto es lo que hay. En Sudamérica estamos en el final de la tabla y sin nada claro a nivel futbolístico. Hay más para ganar que para perder”, declaró el agente, con respecto a si Inga pudo esperar una propuesta de un mercado más competitivo en el extranjero.

César Inga se ganó un lugar en la Selección Peruana en este 2025. (Foto: FPF)

Su gran nivel en el torneo local le abrió las puertas de la Selección Peruana, donde ya registra 4 apariciones oficiales. Su debut se produjo en junio de 2025 frente a Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026, bajo el mando de Óscar Ibáñez. Además de su estreno en el proceso clasificatorio, Inga sumó minutos en encuentros amistosos ante Chile y Rusia, logrando incluso anotar su primer gol con la Bicolor. En ese sentido, su agente manifestó que el chimbotano se encuentra golpeado por esta oferta rechazada.

“Te imaginas lo golpeado que está el jugador. Hace un mes que estamos con este tema. Ayer se definió que no va. Estuvimos hablando por teléfono. Lo sentí golpeado, bien golpeado. Ahora hay que trabajar con él para que esté bien y rinda. Aparte no se iba a ir gratis. No le costó nada a la U, no hizo divisiones inferiores. Esto no es de todos los días. El 2025 jugó Copa Libertadores, pero llegó como suplente. Trajeron a Paolo Reyna también, pero el chico a fuerza de trabajo se ganó un lugar. Si mañana llega una oferta mejor, claro que puede ser, pero nadie garantiza eso”, agregó Narciso Algamis.

La carrera de Inga fue de claro ascenso. Arrancó en la Copa Perú con equipos de su natal Chimbote como José Gálvez y Unión Juventud, y ahí dio el gran salto profesional con ADT de Tarma, club con el que logró el ascenso en 2021. Tras tres temporadas siendo clave en el cuadro tarmeño, llegó a Universitario a inicios de 2025 y se convirtió en titular indiscutible. Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, el lateral es clave en el esquema de Javier Rabanal para esta temporada.

“¿Cuántos jugadores peruanos se han vendido el último año? De 350 jugadores en Primera, se fueron tres o cuatro. Hay muchos César Inga, pero no se trabaja. Inga salió de Copa Perú. No se está trabajando bien desde la cabeza. Luis Ramos y Valera salen de Copa Perú, son casos rarísimos. Claro que Inga iba a ser un gran salto para su vida económicamente. Hay otras propuestas, pero para qué vamos a seguir trabajando si el club no lo quiere vender", cerró Algamis.

César Inga se convirtió en el primer fichaje de Universitario para la temporada 2025. (Foto: Universitario)

