Bolivia vs. Arabia Saudita juegan EN VIVO este lunes 10 de setiembre un amistoso internacional de preparación para las distintas competencias continentales que tendrá cada selección. El choque se jugará en el estadio Prince Faisal bin Fahad de la ciudad de Riad, desde las 12:30 de la tarde (hora peruana).

En el cuarto partido de la era Farías, la selección de Bolivia buscará su primer triunfo después de siete choques en los que solo ha sabido de empates y derrotas. Y lo hará, nada menos, que ante la mundialista Arabia Saudita de Juan Antonio Pizzi que busca potenciarse de cara a la Copa Asiática 2019.

El partido Bolivia vs. Arabia Saudita de este lunes será el tercero en la historia de ambas selecciones y el saldo es favorable para los sudamericanos que ganaron uno (1-0 en el Mundial Estados Unidos 1994) y empataron otra (0-0 en la Copa Confederaciones 1999).

Á pesar de encontrarse en Riad, César Farías sigue jugando al misterio y no ha dado pistas de quiénes conformarán el once titular de los altiplánicos. Sin embargo, es casi un hecho que el medio campo de The Strongest, conformado por Rudy Cardozo, Diego Wayar, Raúl Castro y Jhasmani Campos, iniciaría las acciones.

El objetivo de César Farías en este partido contra Arabia Saudita es ir encontrando un equipo que pueda hacerle frente a cualquiera en Sudamérica. El primer objetivo es la Copa América 2019 y, en caso de quedarse, clasificar al Mundial Qatar 2022.