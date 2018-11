Bolivia y Emiratos Árabes Unidos se miden este viernes desde el Estadio Al-Shabab por un nuevo partido amistoso internacional. No te lo pierdas. Podrás disfrutar de este vibrante encuentro a través de la señal de Bolivia TV a partir de las 9:25 a.m. (hora peruana) en toda América Latina.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Bolivia y Emiratos Árabes.



Bolivia vs. Emiratos Árabes Unidos: horarios en el mundo

Ecuador - 9:25 a.m.

Perú - 9:25 a.m.

Colombia - 9:25 a.m.

México - 8:25 a.m.

Bolivia - 10:25 a.m.

Chile - 11:25 a.m.

Argentina - 11:25 a.m.

Uruguay - 11:25 a.m.

Paraguay - 11:25 a.m.

España - 3:25 p.m.

Bolivia continuará su preparación con miras a la Copa América 2019 y a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en un enfrentamiento contra Emiratos Árabes Unidos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del penúltimo cotejo del año de la 'Verde'.

Bolivia convocó a 25 futbolistas para los amistosos ante Irak y Emiratos Árabes de los próximos 16 y 20 de noviembre, respectivamente, tras solucionar un conflicto que amenazó con la renuncia masiva de jugadores a la selección nacional.



La lista está conformada por una mayoría de jugadores de equipos locales y tan solo dos que juegan en ligas del exterior. Bolivia, comandada por el venezolano César Farías, echará mano de la experiencia internacional de sus delanteros Marcelo Martins, del Wuhan Zall chino, y Gilbert Álvarez, del Al-Hazm Rass árabe.

La convocatoria de Bolivia se consolidó en medio de la advertencia del sindicato de futbolistas bolivianos de una renuncia masiva de los jugadores bolivianos a la selección, quienes reclamaron que los clubes cumplan con los compromisos salariales.

"Va a ser un partido difícil. Casi similar como el que fue ante Arabia Saudita, que fue al Mundial. Juegan muy bien. Vi el partido que jugaron contra Ecuador, el la fecha FIFA anterior, y era un equipo bastante compacto. Tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver videos, para pulir detalles y llegar al 100%", comentó el delantero Gilbert Álvarez en la previa.

Bolivia, que viene de perder 2-1 frente a Irán, podría presentar esta alineación contra Emiratos Árabes Unidos: Guillermo Viscarra, Óscar Ribera, Luis Haquín, Gabriel Valverde, José Sagredo, Diego Wayar, Danny Bejarano, Rudy Cardozo, Jhasmani Campos, Henry Vaca y Marcelo Martins.

Con información de EFE