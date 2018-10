Bolivia vs. Irán se enfrentan hoy EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV AHORA desde el estadio Azadi en Teherán por duelo Amistoso Internacional de fecha FIFA 2018. El partido, programado para las 11 de la mañana (hora peruana y mexicana), será transmitido LIVE TV para todo el territorio boliviano a través de la señal de Bolivia TV.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Bolivia e Irán.



Bolivia , comandada por el venezolano César Farías, está lista para encarar este martes con mentalidad ganadora su segundo partido amistoso de la jornada FIFA ante la mundialista Irán, tras la victoria que obtuvo el fin de semana ante Birmania por 0-3.



Bolivia vs Irán: alineaciones probables de partido amistoso

Irán: Amir Abedzadeh; Vouria Ghafouri, Morteza Pouraliganji, Majid Hosseini, Milad Mohammadi; Ali Gholizadeh, Omid Ebrahimi, Omid Ebrahimi, Alireza Jahanbakhsh, Ashkan Dejagah; Karim Ansarifard. Seleccionador: Carlos Queiroz.



Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Jordy Candia, Óscar Ribera, José Sagredo, Diego Wayar, Cristian Arano, Jhasmany Campos, Alexis Ribera, Marcelo Martins y Gilbert Álvarez. Seleccionador: César Farías.

Bolivia logró el sábado pasado ante Birmania su primera victoria fuera de casa luego de 19 años, algo que llenó de optimismo a sus jugadores que ahora tienen un "dificilísimo partido" ante una de las selecciones que participó en el Mundial de Rusia, señaló Farías.



El estratega aseguró sentirse "complacido" con el rendimiento de sus jugadores y señaló que su equipo "tiene con qué" hacer frente a sus rivales, pese a las debilidades que pueda presentar en este camino de preparación a futuras competiciones internacionales.

Bolivia vs Irán: horarios de amistoso internacional en Teherán

Perú : 11:00 a.m.

Colombia : 11:00 a.m.

Ecuador : 11:00 a.m.

Chile : 1:00 p.m.

Argentina : 1:00 p.m.

Brasil : 1:00 p.m.

España : 6:00 p.m.

Bolivia venció a Myanmar (Birmania) el sábado pasado. (Foto: EFE)

El equipo boliviano llegó a Teherán el domingo por la noche después de varias horas de viaje, indicó un comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



Las figuras y referentes del equipo boliviano son el delantero del Wuhan Zall chino Marcelo Martins Moreno y el centrocampista del The Strongest boliviano Jhasmani Campos, quienes se prevé que sean titulares ante Irán.



Por su lado, la selección de Irán llega al duelo con la victoria sobre Uzbekistán por 0-1 en un partido disputado el mes pasado, el único tras su participación en el Mundial de Rusia 2018.



El combinado asiático aseguró hace unas semanas la permanencia de su entrenador, el portugués Carlos Queiroz, con quien consiguió la clasificación al reciente campeonato del mundo.



Irán y Bolivia ocupan los puestos 33 y 58, respectivamente, según la última actualización de la clasificación de selecciones difundida por la FIFA en septiembre.