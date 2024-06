En la víspera del debut de la selección brasileña en la Copa América 2024 de Estados Unidos, ante su similar de Costa Rica, por el Grupo D, Raphinha, el crack del FC Barcelona, se ha visto envuelto en una situación controvertida que ha captado la atención de los medios y de los aficionados. Durante una sesión de firma de autógrafos con hinchas de la ‘Canarinha’, el delantero se encaró con un aficionado que insultó al club azulgrana, dejando claro su compromiso y amor por la institución.

Aunque Raphinha está concentrado en dar lo mejor de sí para su selección, su lealtad al FC Barcelona salió a relucir en un momento inesperado. Durante la firma de autógrafos, un aficionado se dirigió a él con comentarios insultantes hacia el club catalán. Visiblemente molesto, ‘Raphi’ no dudó en enfrentarse al seguidor. “¿No lo entiendes? He dicho que no eres gracioso”, respondió.

El incidente fue captado por varios asistentes y rápidamente se difundió en las redes sociales, donde la reacción de Raphinha fue ampliamente aplaudida por los seguidores del Barça. Este gesto de defensa hacia su club ha reforzado su imagen entre la afición culé, que valora su compromiso y pasión.





¿Futuro azulgrana en el aire?





La situación personal de Raphinha en el FC Barcelona ha sido objeto de especulación en las últimas semanas. Aunque el extremo es uno de los jugadores que la dirección deportiva considera intransferibles, los rumores sobre su posible salida en el próximo mercado de fichajes no han cesado.

Raphinha, por su parte, ha dejado claro en varias ocasiones su deseo de triunfar en el Spotify Camp Nou. A pesar de los rumores, su voluntad de lograr grandes cosas con el Barça nunca ha flaqueado. Su reacción durante el incidente en Los Ángeles es una prueba más de su lealtad y determinación.

El brasileño Raphinha lleva dos temporadas en el FC Barcelona, al que llegó desde Leeds United. (Foto: Getty Images)

Brasil empieza la Copa América 2024 ante Costa Rica (Foto: AFP)

