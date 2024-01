Inter Miami vs. El Salvador se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en un partido amistoso en el Estadio Cuscatlán. Este enfrentamiento será crucial para el equipo de las ‘Garzas’ y marcará el inicio de la pretemporada del equipo de ‘Tata’ Martino antes del inicio de la MLS. El partido contará con Lionel Messi como protagonista y la posibilidad del debut de Luis Suárez. En Depor, podrás encontrar toda la previa de este encuentro, así como el minuto a minuto más completo, con información sobre goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

A menos de un mes para el inicio de la MLS, el entrenador ‘Tata’ Martino ya está organizando al equipo para su debut en esta competición. Además, el club ha iniciado el proceso de fortalecimiento con la incorporación destacada del uruguayo Luis Suárez, quien vestirá la camiseta ‘rosa’ durante el año 2024. Con esta incorporación, la ‘Pulga’ y el ‘Pistolero’ regresará a los terrenos de juego con la meta de lograr más goles y títulos, pero esta vez representando al Inter Miami en lugar del Barcelona.





El equipo de la MLS inició su pretemporada el pasado lunes 8 de enero y llevará a cabo una serie de partidos amistosos en varios países, comenzando por el enfrentamiento con la selección de El Salvador. A pesar de contar con figuras destacadas como Messi, Suárez, Alba y Busquets, el Inter Miami atraviesa una racha negativa en sus últimos encuentros, acumulando 8 partidos sin conocer la victoria, con 3 empates y 5 derrotas. La última victoria del equipo se remonta al 20 de septiembre, cuando vencieron a Toronto por 4-0 en la MLS.

El enfrentamiento contra ‘La Selecta’ marcará el inicio de una serie de partidos amistosos para el club del sur del estado de Florida. Después, participarán en un triangular amistoso en Arabia Saudita, enfrentándose al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y al Al-Hilal de Neymar, quien actualmente está lesionado. Luego, tendrán otro encuentro amistoso contra la selección de Hong Kong y concluirán su gira en Japón enfrentando al Vissel Kobe. Finalmente, regresarán a Miami para disputar un partido contra Newell’s.

En cuanto a El Salvador, se encuentra en un periodo de transición tras la salida de Rubén de la Barrera. La Selecta anunció la contratación del español David Dóniga como su nuevo director técnico. De la Barrera estuvo al mando del equipo centroamericano durante 89 días antes de fichar por el FC Vizela. El nuevo entrenador de El Salvador fue anunciado recientemente el 2 de enero y se enfrentará a su primera prueba al dirigir al equipo contra Inter Miami.

Los últimos resultados de la selección representan un desafío para el nuevo estratega, ya que en la Concacaf Liga de Naciones sufrieron derrotas ante Guatemala (2-0), Trinidad y Tobago (2-3) y Martinica (1-0), además de un empate 0-0 frente a Martinica en el segundo encuentro y partidos amistosos contra Curazao.





¿A qué hora juegan Inter Miami vs. El Salvador?

El enfrentamiento entre Inter Miami y El Salvador será este viernes 19 de enero y marca el estreno para ambos equipos en este 2024. Este compromiso comenzará a las 8:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Sin embargo, el horario puede variar en otros países. Por ejemplo, en El Salvador, Guatemala y México, el choque empezará a las 7:00 p.m., mientras que en países como Argentina y Uruguay, el pitazo inicial será a las 10:00 p.m.





¿Dónde ver el partido de Inter Miami vs. El Salvador?

Si deseas seguir cada minuto del enfrentamiento entre Inter Miami y El Salvador en este partido internacional, los canales que transmitirán este emocionante encuentro serán el Canal 4 y TCS GO, según el anuncio oficial del choque. Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna otra señal oficial que transmita este enfrentamiento. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Los convocados de ‘Tata’ Martino para Inter Miami vs. El Salvador

El entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino reveló una lista de 20 jugadores convocados para el próximo enfrentamiento contra El Salvador. Entre los nombres destacados se encuentran Messi, Alba y Busquets. Una sorpresa emocionante es la inclusión de Luis Suárez, quien parece estar listo para hacer su debut en el Estadio Cuscatlán contra ‘La Selecta’. Este encuentro marca la primera parada en la gira del Inter Miami antes del inicio de la temporada 2024 de la MLS.

Porteros

CJ Dos Santos y Cole Jensen

Defensas

Jordi Alba, Noah Allen, Tomás Avilés, Sergii Kryvtsov, Christopher McVey, Ryan Sailor, DeAndre Yedlin.

Mediocampistas

Sergio Busquets, Benjamin Cremaschi, Facundo Farías, Gregore, Julian Gressel, David Ruiz, Lawson Sunderland, Robert Taylor.

Delanteros

Leonardo Campana, Luis Suárez y Lionel Messi.





¿En dónde jugarán Inter Miami vs. El Salvador?

Messi regresará a los terrenos de juego en 2024 con la camiseta de Inter Miami, y su primer encuentro será un partido amistoso contra El Salvador. Este enfrentamiento internacional se llevará a cabo en el Estadio Cuscatlán, situado en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Inaugurado en 1976, este estadio tiene la capacidad de albergar a 44,836 espectadores, convirtiéndolo en el recinto con mayor capacidad de aficionados en Centroamérica y el Caribe.

Inter Miami vs. El Salvador jugarán en el Estadio Cuscatlan. (Foto: Internet).





