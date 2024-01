Xavi Hernández dejará de ser entrenador del FC Barcelona a final de temporada si no consigue títulos importantes y deja de contar con el respaldo del vestuario azulgrana. Así de claro ha sido el técnico egarense este miércoles, en la conferencia de prensa previa al partido frente a Unionistas de Salamanca por los octavos de final de la Copa del Rey. Unos días después de la dura derrota ante Real Madrid, por la final de la Supercopa de España, el exfutbolista dio la cara luego de que en España empezaran a poner en duda su futuro en el cuadro catalán, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025.

“El día que los jugadores no estén conmigo, cogeré las cosas y me iré para casa. Hablamos mucho, no solo con los capitanes. Estamos tocados. Las derrotas contra el Madrid en una final cuestan de digerir, pero tenemos que hacer borrón y cuenta nueva”, afirmó el técnico catalán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Barcelona.

Con todo, Xavi reivindicó que sigue en el cargo porque “se han cubierto los objetivos” desde el momento de su fichaje: “Cuando me fichan, vienen a Catar y me dicen que el club está muy mal y el objetivo es quedar cuartos, y quedamos segundos. El año pasado, el objetivo era ganar la Liga, así me lo hizo saber el presidente, y se ganaron la Liga y la Supercopa”.

Y añadió: “Este año el objetivo es ganar títulos. Se ha perdido uno contra el Madrid. Estuvimos mal y pedí perdón. No estuvimos altura de este club, pero el primer objetivo era clasificarse para los octavos de la ‘Champions’, y sobre todo ganar los títulos importantes: Copa, Liga y Champions”.

El preparador egarense negó que se haya instalado un clima de pesimismo en la hinchada azulgrana. De hecho, aseguró que los aficionados le dan ánimos por la calle, si bien insistió en que, “como todos los entrenadores”, se le valorará a final de curso por si cumple los objetivos y logra o no ganar títulos.

“Si no se gana y no se consiguen títulos, habrá consecuencias, lo he dicho desde el primer día. Nunca voy a ser un problema para el Barça. En el momento en el que me digan que soy un problema, ya me he marchado. Por encima de todo soy culer y quiero a este club”, aseveró.





​​Xavi Hernández durante la ceremonia de entrega de medallas tras la final de la Supercopa entre Real Madrid y Barcelona. (Foto: AFP)





Unionistas, en la mira del Barcelona





Sobre la eliminatoria de la Copa del Rey de este jueves en el campo de Unionistas de Salamanca, Xavi alertó de que se trata de un adversario que “ha demostrado sus fortalezas, sobre todo en su campo”, y que se trata de un rival “rocoso defensivamente”, “muy fuerte en el juego aéreo” y que “tiene las cosas claras”.

“Tenemos que cambiar el chip después de la derrota en la Supercopa. Queremos volver a tener buenas sensaciones y pasar a cuartos. Somos favoritos por la diferencia de categoría pero el Unionistas ya ha eliminado al Villarreal y al Sporting. Mañana nos costará, como ya costó en Barbastro. Es el partido de su vida y tenemos que igualar su intensidad, fe y coraje”, analizó.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Unionistas?





El partido entre Barcelona vs. Unionistas se llevará a cabo este jueves 18 de enero desde la 1:30 de la tarde (hora en Perú, Colombia y Ecuador). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque dará inicio las 3:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 2:30 p.m. En tanto, en España será a las 7:30 p.m.





¿Qué canal transmite el Barcelona vs. Unionistas?





La contienda entre Barcelona vs. Unionistas será emitida de manera exclusiva en toda Sudamérica por DSports (DIRECTV) y DTVGO. En España la transmisión irá por Movistar Plus. En México será por SKY Sports. Si no tienes acceso a ninguna de estas alternativas, ten en cuenta que podrás seguir el desarrollo del partido por la web de Depor.





