El fútbol se viste de gala este domingo 29 de marzo con un duelo electrizante entre dos potencias internacionales: Colombia y Francia se ven las caras en el Northwest Stadium en un amistoso de lujo que sirve de termómetro real con miras al Mundial 2026. Si buscas dónde ver Colombia vs. Francia EN VIVO, la mejor opción para la afición colombiana es la señal de Canal RCN GRATIS por televisión abierta y online.
La selección de fútbol de Colombia, bajo el mando de Néstor Lorenzo, llega con sed de revancha tras su reciente tropiezo por 2-1 ante Croacia en la ciudad de Orlando. A pesar de esa caída, los “cafeteros” mantienen un bloque sólido liderado por figuras como Jhon Arias, buscando recuperar el brillo de su racha invicta de doce meses. Clasificados como terceros en la CONMEBOL, este examen ante los galos es vital para ajustar piezas antes del debut mundialista frente a la selección de Uzbekistán.
Por su parte, la selección de Francia aterriza en la capital estadounidense con la moral por las nubes tras vencer 2-1 a Brasil recientemente. El equipo de Didier Deschamps presume a un Kylian Mbappé imparable, quien está a solo un paso de romper el récord histórico de goles de Olivier Giroud. Con una racha de ocho partidos sin perder, “Les Bleus” son los favoritos para dominar el próximo Mundial gracias a su profundidad de plantilla y despliegue físico.
Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Francia por TV y Online
Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia vs. Francia EN VIVO EN DIRECTO este domingo 29 de marzo de 2026.
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- Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.