Revisa en qué hora, y por qué canales ver EN DIRECTO el partido Chile vs Ghana EN VIVO y ONLINE por el tercer lugar de la Copa Kirin, este martes 14 de junio en el estadio de Fútbol de Suita en Osaka, Japón. Sigue la transmisión y narración del encuentro desde la 1:15 a.m. (horario peruano) y 3:15 a.m. (horario chileno) por Chilevisión, TNT Sports HD y TNT Sports 2. ‘La Roja’ de Eduardo Berizzo cierra su primera gira frente al elenco africano, en busca de su primera victoria con el ‘Toto’, luego de caer ante Túnez y Corea del Sur por 2-0 en ambos encuentros. Sigue AQUÍ las principales incidencias del cotejo por el minuto a minuto de Depor.com, con todas las estadísticas, tarjetas, mejores jugadas y goles. Engánchate también a las redes sociales de la ANFP.

Así formarían Chile vs Ghana por Copa Kirin:

Chile: Zacarías López; Eugenio Mena, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Nayel Mehssatou, Gary Medel, Pablo Galdames, Víctor Felipe Méndez, Joaquín Montecinos, Jean Meneses, Ben Brereton.

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Andrew Yiadom, Daniel Amartey, Edmund Addo, Seidu Alidu, Dennis Korwash, Mubarak Wakaso, Christopher Antwi-Agyei, Kudus Mohamed, Dede Ayew y Jordan Ayew.

Choca informa que Chile no irá al Mundial Qatar 2022









