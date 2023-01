Todo hacía indicar que el interés del Chelsea por Enzo Fernández ya era cosa del pasado. Tras ver el gran rendimiento que ofreció con Argentina en el Mundial Qatar 2022, el cuadro londinense apostó fuerte por él, pero el Benfica se negó a venderlo en el presente mercado de fichajes de invierno. En el equipo de la Premier League había resignación. Sin embargo, la luz ha vuelto a Stamford Bridge y las últimas horas podrían terminar colocando al crack de la Albiceleste en la institución azul.

Y es que Enzo Fernández ha dado un paso definitivo para convertirse en nuevo jugador del Chelsea al no viajar con el resto de sus compañeros del Benfica para el partido de este martes contra el Arouca, en medio de las especulaciones sobre su posible fichaje por el equipo inglés.

Enzo, de 22 años, no estaba en la comitiva del Benfica que viajó al norte de Portugal y se habría quedado en Lisboa, por lo que no alineará en el partido de Liga de este martes. Además, el mejor jugador joven del Mundial 2022 no se entrenó con el resto de las “águilas” en la sesión de ayer lunes, y sólo hizo trabajo de gimnasio.

La ausencia del joven centrocampista se produce en un momento en que aumentan las especulaciones en medios locales sobre supuestas negociaciones entre Benfica y Chelsea para el traspaso del argentino.

Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina en el último Mundial, está considerado como uno de los grandes objetivos del Chelsea en este mercado de invierno, que finaliza hoy.

El Benfica, por su parte, ha insistido en que su estrella sólo se marchará a Stamford Bridge si se paga su cláusula de rescisión, cifrada en 120 millones de euros.





¿Cuánto va gastando el Chelsea en fichajes?





La llegada de Malo Gusto no hace más que confirmar que el multimillonario Todd Boehly se ha propuesto relanzar al Chelsea a lo más alto del fútbol europeo. Si bien los resultados no vienen siendo los mejores en la Premier League, el estadounidense espera que esta realidad cambie para el 2023-24.

Según los medios ingleses, el último objetivo del Chelsea en este mercado de fichajes de invierno es el ecuatoriano Moises Caicedo. Desde Stamford Bridge ya lanzaron una oferta de 50 millones de euros al Brighton, pero el cuadro de las gaviotas se niegan a dejar salir a su jugador. El martes 31 es el limite.









