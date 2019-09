Alexis Sánchez, con una mano en el corazón: "No somos una selección grande"

Y ahora le tocó a su selección. Si primero afirmó que su nuevo equipo, el Inter de Milán, puede ganarle al Barcelona , o que no triunfó en el Manchester United por falta de oportunidades, Alexis Sánchez reflexionó sobre la actualidad de la Selección de Chile , y el bajón que sufrió tras ganar la Copa América 2015 y la Copa América Centenario, a lo que le siguió la ausencia en la última cita mundialista en Rusia.

" No somos una selección grande que tiene jugadores dotados para el fútbol, como lo tiene Brasil y Argentina", reconoció el delantero de 30 años en conferencia de prensa, donde pidió a los hinchas disfrutar más de su representativo nacional.



"Si ustedes ven, no somos Argentina o Brasil que tienen una gran cantidad de jugadores. Hay que disfrutar más. Yo disfruto de estar en la selección y vengo para que no se pierda lo que hemos logrado en 13 años, antes usábamos la calculadora, jugábamos con Argentina y decíamos que ya perdimos, disfruten esto", añadió.



"Hemos sido dos veces campeones de América. A veces meter tantas cosas malas a la selección nos perjudica y también al país. Cada vez que voy a Chile se habla mal de fulano y de tal... acepto las críticas cuando algún jugador juega mal, pero a veces veo tanto negativo...", lanzó como autocrítica el exatacante del Barcelona.

Amistoso ante Argentina

Este jueves 5 de setiembre, por la Fecha FIFA, Chile y Argentina se vuelven a enfrentar, en esta oportunidad por un amistoso preparatorio para las próximas Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.



El encuentro se disputará desde las 9:00 p.m. (horario peruano) y 10:00 p.m. (horario chileno) en Los Angeles Memorial Coliseum.



Alexis sí podrá estar para este primer amistoso, pero no para el siguiente ante Honduras, según el acuerdo al que llegó con el Inter de Milán.



" Alexis Sánchez se irá con su selección. Jugará solamente el primer partido", señaló Conte en conferencia de prensa. "Es justo porque ha estado con nosotros y tiene un partido importante contra Argentina", agregó.

