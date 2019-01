En busca de la victoria: Alarcón igualó el marcador para Chile ante Bolivia por Sudamericano Sub 20 [VIDEO]

Chile vs. Bolivia se ven las caras en Rancuaga por el Sudamericano Sub 20. Los dirigidos por Héctor Robles se vieron sorprendidos por los altiplánicos, pero no bajaron los brazos y lograron el empate por medio de Lucas Alarcón.

Un tiro libre fue a la cabeza de Thomás Alarcón, quien pivoteó el balón para Lucas, que con un certero testazo y gritar el 1-1 a los 61 minutos. El atacante tomó el balón rápidamente para buscar el tanto que le de la victoria.

Para 'La Rojita' es una obligación ofrecer una buena actuación es tras el pésimo papel que mostró hace dos años en el Sudamericano de Ecuador, en el que no sumó nada y regresó a casa como colista de su grupo.



El ecuatoriano Sixto Vizuete, entrenador de Bolivia, llegó a Chile con la idea de dejar una huella en el torneo. "Ya no somos un relleno, somos protagonistas", ha señalado por su parte César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.