¿Fue penal? Agoumé anotó el 1-0 de Francia contra Chile tras una polémica jugada que causó furor [VIDEO]

Juzgue usted. El joven volante Lucien Agoumé fue el encargado de abrir el marcador en el duelo entre Chile y Francia por la primera jornada del Grupo C del Mundial Sub 17 de Brasil 2019. El centrocampista y uno de los talentos más prometedores de los 'galos' se lució con una gran definición desde el punto de penal para anotar el 1-0 de los suyos tras una polémica falta en el área.

La jugada previa a la primera anotación del encuentro se produjo apenas a los 63 minutos del tiempo complementario, luego de que el árbitro del duelo cobrara una supuesta falta a favor de Francia que en la repetición se vio claramente que no fue. El defensor chileno toca la pelota, mientras que el galo busca el contacto. No hubo revisión del VAR, y Agoumé no perdonó.

Agoumé anotó el 1-0 de Francia contra Chile tras una polémica jugada que causó furor. (DirecTV)

Chile hace su primera presentación oficial en la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019 y lo hará enfrentando a una de las selecciones favoritas a alzar el trofeo como es Francia. Ambos son los candidatos a clasificar primero en su grupo y de este partido dependerá la suerte de cada una de ellas.

Además, Chile llega al Mundial Sub 17 como segundo de Sudamérica, detrás de Argentina, con quien igualó en 10 puntos, pero quedó debajo en la tabla de posiciones por diferencia de goles, mientras que Francia clasificó a este certamen como tercero de Europa tras perder en semifinales del clasificatorio contra Italia. Ellas comparten grupo con Corea Del Sur y Haití.



Mira aquí la polémica falta contra Francia

Esta jugada fue cobrada como falta penal para Francia vs Chile s17

Vemos que el defensa toca la pelota y el francés busca el contacto.

No hubo revisión del VAR

Qué opina usted?

🎥 Chilevision pic.twitter.com/7rIeJkZYEH — Soy Don Balón (@soydonbalon) October 27, 2019

► Setiembre y octubre, los meses críticos: todas las lesiones de Gareth Bale desde que llegó al Madrid



► ¡Estallido vital! Xhaka se encaró con la afición tras ser sustituido en el empate Arsenal [VIDEO]



► ¡Está que se sale en España! Asistencia de lujo de Odegaard para triunfo de la Real Sociedad [VIDEO]



► Profetas en otras tierras: Real Madrid, el club que más jugadores de su cantera exporta en Europa