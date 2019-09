Chile vs. Honduras: fecha, horarios y canales del partidazo en San Pedro Sula por amistoso FIFA 2019

Chile y Honduras chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía Chilevisión y Canal Fútbol ONLINE TV por un nuevo amistoso internacional de Fecha FIFA 2019 desde el siempre imponente Estadio Olímpico Metropolitano. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 20:30 horas en Perú y en México. Se viene un partidazo entre la 'Estrella Roja', un equipo remodelado, y unos centroamericanos que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de las selecciones de Chile y Honduras.



Honduras recibe a Chile con la urgencia de obtener un resultado positivo para mantener el quinto lugar de Concacaf en el ranking de la FIFA, que le da derecho a participar en el hexagonal clasificatorio rumbo a Catar 2022. El partido entre los dirigidos por el uruguayo Fabián Coito, y los del colombiano Reinaldo Rueda, se disputará en el Estadio Olímpico Metropolitano, con capacidad para 37.000 espectadores, de la ciudad de San Pedro Sula, 180 km al norte de la capital.



Chile vs. Honduras: horarios y canales en el mundo

Perú: 8:30 p.m.

México: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m. | Chilevisión y Canal Fútbol

Argentina: 10:30 p.m.

Brasil: 10:30 p.m.

Uruguay: 10:30 p.m.



España: 3:00 a.m.

En el nuevo formato de la eliminatoria de Concacaf hacia Catar-2022, los primeros seis situados en el ranking de la FIFA por el Norte, Centroamérica y el Caribe disputarán un hexagonal que dejará tres clasificados directos al Mundial. Otros 29 equipos disputarán el derecho a pelear un cuarto boleto con el cuarto del hexagonal el repechaje con un equipo de Sudamérica.



Honduras ocupa el quinto lugar en el ranking, por debajo de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. Con el ranking actual, El Salvador sería el sexto, pero muy de cerca vienen Panamá y Canadá que, dependiendo de los resultados de partidos oficiales y amistosos de aquí a julio del 2020, pueden desplazar a El Salvador y a Honduras.



Chilenos y hondureños se han enfrentado en nueve veces con un balance favorable a los sudamericanos, con cuatro victorias, dos derrotas y tres empates. En la última confrontación la roja goleó a la 'H' 4-1 en noviembre del 2018 en Temuco. Cabe destacar, además, que Honduras viene de golear 4-0 de local al débil Puerto Rico el pasado jueves y Chile de empatar a cero goles con Argentina el mismo día en el Colisem de Los Angeles.



En la nómina de Chile que llevó a Honduras no aparece Alexis Sánchez, que sí jugó ante los aztecas. "No es fácil armar un equipo en 48 horas pero considero que los jugadores están en un buen nivel", declaró Rueda a la prensa. Respecto a los jugadores que no llegaron a San Pedro Sula, el DT explicó que Sánchez no viajó porque tenía trámites pendientes para la incorporación a su nuevo equipo, el Inter de Milán.



Rueda fue bien recibido en Honduras donde es muy querido porque logró llevar a la 'H' al mundial de Sudáfrica 2010, después que los 'catrachos' apenas habían participado en el mundial de España 82. "El partido del martes ante Chile será diferente (que el jugado ante Puerto Rico) con un rival de futbolistas muy diferentes; vienen de jugar contra Argentina, pero la victoria ante los puertorriqueños nos da confianza'', afirmó Coito.



Ante los chilenos hay que "tener un medio campo con intensidad y que recupere para generar a los delanteros o ellos mismos" las jugadas de gol, añadió el uruguayo. "Intentaremos sacar el resultado, que nos es imposible", subrayó. Honduras "viene al alza, (es) un equipo en progreso, con grandes jugadores de experiencia", destacó el defensor chileno Alfoso Parot.



Chile vs. Honduras: alineaciones probables

Chile : Gabriel Arias; Alfonso Parot, Óscar Opazo, Paulo Díaz, Sebastián Vegas; Charles Aránguiz, César Pinares, Angelo Salgal, Claudio Baeza; Eduardo Vargas y Diego Valdes. Entrenador: Reinaldo Rueda.



Honduras: Luis López; Félix Crisanto, Maynor Figueroa, Ever Alvarado, Emilio Izaguirre; Luis Garrido, Brayan Acosta, Alex López, Michaell Chirinos; Albert Elis y Jorge Bunguché. Entrenador: Fabián Coito.



► Con Sergio Ramos y CR7: el top 20 de los jugadores con más partidos en su selección nacional [FOTOS]



► "No, vengo a ver a Gimnasia": niño es viral por su respuesta por llegada de Maradona al 'Lobo' [VIDEO]



► Se olvidan de Mbappé: Real Madrid da un 'batacazo' y cierra el fichaje de un nuevo 'Galáctico' para 2020



► Puede haber lío en Real Madrid: últimas palabras de Bale no gustaron para nada a la dirigencia