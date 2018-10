Arturo Vidal se emociona con su llegada a Estados Unidos. No porque se aleja del Barcelona y su suplencia bajo las órdenes de Ernesto Valverde, sino porque se reencuentra con compañeros de la Selección de Chile. Previo al partido vs. Perú, el ‘Rey’ no escondió su alegría al ver a un compañero con quien tuvo muchas alegrías en ‘La Roja’ como en Colo Colo. El ‘Rey’ Arturo se abrazó y sonrío de felicidad al ver a Matías Fernández con la Selección.



Tras su llegada, ‘Matigol’ aseguró que “es una gran responsabilidad representar al país” y que “uno puede ayudar con la experiencia, esperamos hacerlo de la mejor manera”.

Sin embargo, hubo uno que celebró el regreso del volante del Necaxa. Se trata de Arturo Vidal quien hizo notar su alegría en las redes sociales con un mensaje dedicado al ‘Mati’.



“¡Qué alegría volver a verte hermanito Matías crack Fernández, a trabajar duro y con todo que se vienen cosas lindas con nuestra selección!”, escribió el ‘Rey’ en su cuenta de Instagram.



Ahora habrá que esperar para el duelo contra Perú este viernes a las 7:30 p.m. (hora peruana), que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, para ver si Rueda pondrá a Matías Fernández en la cancha. Arturo Vidal sí es titular indiscutible en la oncena del técnico colombiano.