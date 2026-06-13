se ponen a prueba el sábado 13 de junio (19:00 hora de la capital Santiago) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en su estreno en el Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. La transmisión oficial del encuentro para el público chileno estará a cargo de por señal abierta, cableoperadores y el sitio web de .

En el Mundial 2026, la Verdeamarela jugará en el Grupo C junto a Marruecos (que viene de ser semifinalista en Qatar 2022 y en esta edición busca reescribir su historia), Haití y Escocia.

¿Cómo ver Chilevisión (CHV) En Vivo, Brasil vs. Marruecos?

Chilevisión (CHV) estuvo disponible por señal abierta en todas las regiones de Chile. Asimismo, se transmite a través de la señal del mencionado canal desde el cableoperador de tu preferencia:

  • Canal 21 de Zapping TV
  • Canal 57 de TuVes HD
  • Canal 66 de Entel
  • Canales 21 SD y 27 HD de GTD/Telsur
  • Canales 15 SD y 515 HD de Mundo
  • Canales 55 SD y 555 HD de Claro TV
  • Canales 21 SD y 711 HD de VTR en la ciudad de Santiago
  • Canales 121 SD y 811 HD de Movistar
  • Canales 151 SD y 1151 HD de DirecTV

Chilevisión por señal abierta

  • 11 (Santiago)
  • 11.1 (Santiago)
  • 9.1 (Arica)
  • 4.1 (Iquique)
  • 11.1 (Pozo Almonte)
  • 2.1 (Calama)
  • 7.1 (Antofagasta)
  • 2.1 (Copiapó)
  • 13.1 (Huasco)
  • 5.1 (Vallenar)
  • 2.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 8.1 (Ovalle)
  • 2.1 (Quillota-La Calera)
  • 10.1 (Valparaíso)
  • 10.1 (Rancagua)
  • 5.1 (Pichilemu)
  • 4.1 (Cauquenes)
  • 5.1 (Constitución)
  • 11.1 (Chillán)
  • 7.1 (Concepción)
  • 5.1 (Lebu)
  • 2.1 (Angol)
  • 11.1 (Temuco)
  • 2.1 (Villarrica-Pucón)
  • 10.1 (Valdivia)
  • 7.1 (Osorno)
  • 10.1 (Puerto Montt)
  • 7.1 (Punta Arenas)

La se podrá ver a través de tu dispositivo móvil (iOS y Android), PC, tablets y Smart TV.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO
EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Brasil vs. Marruecos: horario, TV y cómo ver el partido del Mundial 2026

  • Día: Sábado, 13 de junio de 2026
  • Hora: 19:00
  • TV: Chilevisión (CHV)
  • Lugar: MetLife Stadium de Easth Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)
DIRECTV-DGO-BRASIL-MARRUECOS-AMERICA-TV-CANAL-5-CARACOL
Brasil y Marruecas se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 13 de junio por la Jornada 1 del Grupo C desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, Telefe, América TV, Chilevisión, TV Pública, RCN, ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @CBF_Futebol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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