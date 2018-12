Youcef Belaili puso el gol del 1-1 del Chivas-Esperance Tunis por el partido del quinto puesto del Mundial de Clubes 2018. El jugador del club africano aprovechó un penal a favor gracias al VAR y no falló para marcar la paridad del encuentro.

Tal como dejan ver las imágenes, en la ejecución de un córner, Josecarlos Van Rankin de Chivas metió una clara mano en el área. El árbitro revisó el VAR y cobró la falta a favor del Esperance Tunis. Un gran remate significó el empate y el marcador no se iba a mover más en el primer tiempo.

El primer gol de Chivas

El 1-0 de Chivas llegó gracias a la intervención del videoarbitraje. En un primer momento, a los 5' el juez Matthew Conger no cobró la infracción dentro del área, pero sus ayudantes le avisaron que mejor revise la jugada para sacarse de dudas.



Así se cobró la falta, Sandoval se paró frente a la pelota y le pegó al lado derecho del portero rival, quien fue al contrario. No obstante, la alegría no le duró mucho al elenco mexicano.