Las Chivas del Guadalajara se matricularon en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf al vapulear este miércoles por 5-0 al Cibao dominicano, que en el partido de ida cayó en casa por 0-2.



En la fase de los ocho mejores, el Guadalajara espera al ganador de la serie entre el Seattle Sounders y el Santa Tecla de El Salvador, que ganó en la ida por 2-1.



El defensa Oswaldo Alanís abrió el marcador al minuto 45, Carlos Cisneros anotó a 53, José Juan Macías amplió al 56, Alan Pulido acertó al 74 y Alejandro Mayorga lo cerró al 78.



Desde el inicio del partido los papeles quedaron definidos, el Guadalajara asumió el control del balón y de dominó territorialmente y el Cibao que se replegó en su cancha y aguantó lo más que pudo hasta que aceptó el primer gol.



En el primer tiempo, la ofensiva del Guadalajara pasó lista con disparos de Gael Sandoval, Cisneros, José Juan Macías, Isaac Brizuela y un remate con la cabeza de Alanís.



Las Chivas cobraron un tiro de esquina por la derecha, Alanís fue al centro del área y prácticamente sin saltar, remató el balón con la cabeza para meterlo pegado al poste derecho del portero del Cibao, Juan Pablo Domínguez.



Para el segundo tiempo, el Cibao salió a no recibir más goles, pero falló en su objetivo y se perdió en la cancha.



Un volante de Chivas le filtró un balón al área a Cisneros, éste le había ganado la espalda a la defensa, controló el esférico y lo levantó ante la salida del guardameta del Cibao.



El segundo gol confundió al Cibao que no se terminaba de acomodar cuando recibió el tercero.



Cisneros eludió a dos defensas dentro del área, por la izquierda, y antes de llegar a línea de fondo mandó el balón al área chica y por abajo para que lo empujará Macías.



El argentino Matías Almeyda le dio entrada a tres jugadores estelares Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Alan Pulido para ponerlos en ritmo de cara al partido del sábado en el Clausura mexicano en el que enfrentarán al América en el clásico mexicano.



El resto del partido no se empleó a fondo el Guadalajara, pero si tomó las cosas en serio. Pizarro entró para dar los pases para el cuarto y quinto goles de Chivas.



En el cuarto cedió el balón desde la derecha, dentro del área, para un remate en el centro de Pulido, quien pateó el balón con la derecha y en el quinto cedió el balón, antes de entrar al área, a la izquierda para Mayorga, quien disparó con potencia y por arriba con la zurda.



Los últimos minutos del partido fueron de absoluto control para el Guadalajara que aprovechó la goleada para ajustar la máquina para recibir al América.

FUENTE: EFE

Chivas de Guadalajara : Rodolfo Cota; Oswaldo Alanís, Miguel Basulto, Alejandro Mayorga; Carlos Cisneros (Orbelín Pineda, m.58), Michael Pérez, Alan Cervantes (Alan Pulido, m.66), Gael Sandoval; Isaac Brizuela, José Juan Macías y Ronaldo Cisneros (Rodolfo Pizarro, m.53).



Entrenador: Matías Almeyda.



Cibao: Juan Pablo Domínguez; Wilguens Aristide; Tafarel Ferreira; Paulson Pierre, Edward Acevedo; Ernesto Trinidad, Richard Dabas, Herold Junior (Babalito Cherenfant, m.60) Marcel Hernandez; Jesús Meza (Rhonard García, m.81) y Vaniel Sirin (Gerard Lavergne, m.60)



LA PREVIA DEL PARTIDO

Las Chivas de Guadalajara, que dirige el argentino Matías Almeyda, recibe esta noche al Cibao de República Dominicana, en la vuelta por el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, aunque con la mira puesta en el América de México, del partido del sábado.



Las Chivas se medirán con su acérrimo rival en la décima jornada del Clausura mexicano, pero antes deben finiquitar su asunto con el Cibao para avanzar a cuartos de final.

En la ida, el pasado jueves, el Guadalajara se impuso como visitante por 0-2 y en la vuelta le basta empatar y hasta perder por 1-0 para avanzar, obviamente el triunfo lo clasifica.



Con el partido más importante del torneo local programado para el sábado, las Chivas jugarán con suplentes ante su rival de " Concachampions " para preparar el clásico mexicano ante el América.



Para el Cibao, primer equipo de Dominicana que juega el torneo de clubes de Concacaf, jugar ante un rival como el Guadalajara es un premio y una vitrina que querrán aprovechar algunos jugadores para jugar sueltos y sin presión.



El Guadalajara, bajo el mando del argentino Matías Almeyda, espera sentenciar rápido el encuentro para no llevarse ninguna sorpresa como un gol en contra que lo ponga a trabajar horas extras.



En el Clausura mexicano, apenas el domingo, las Chivas empataron 1-1 con los Pumas y llegaron a siete puntos para ubicarse en decimoséptimo y penúltimo lugar, a tres del Atlas, último, mientras el Cibao, fundado hace cuatros años y que dirige el español Albert Benaiges, no registra actividad en lo que va del año.



Chivas vs. Cibao: posibles alineaciones

Chivas: Rodríguez; Marín, Sánchez, Mayorga, Galindo; Pérez, Gael Sandoval, Cercantes; Cisneros, José Juan Macías y Godínez.



Cibao: Domínguez; Aristilde, Ferreira, Trinidad, Pierre; Dabas, Herold Jr., Hernández, Acevedo; Tahuil y Meza.



