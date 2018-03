Claudio Bravo es una de las caras más importantes de la Selección de Chile. El portero es el capitán y lider del equipo, que a pesar de no clasificar a Rusia 2018, tiene encuentros amistosos que cumplir, pero parece que el jugador del Manchester City no será parte de estos.

Chile enfrentará el próximo 24 y 27 de Marzo a Suecia y Dinamarca, respectivamente. En la lista presentada por Reinaldo Rueda, aparece el nombre de Bravo, pero este anunció en su cuenta de Twitter que no asistirá a la convocatoria.

"Solo que me preocupaba algo que para mi era muy importante: mi preparación y trabajo. Motivos de los cuales la federación está al tanto. Desde la ANFP no he recibido ninguna llamada de parte del presidente Arturo Salah tratando de solucionar el tema", explicó Claudio.

"Lamento que me estén llamando a la Selección en contra de mi voluntad, con los años me he ganado un mínimo respeto por este escudo", agregó.

Desde la Federación respondieron explicando que Bravo hizo algunas exigencias para unirse a la plantilla y que declinó a la convocatoria tras ser rechazadas.

"Cualquier jugador en el desarrollo del proceso puede hacer sugerencias, recomendaciones, y el cuerpo técnico las puede tomar o no, pero bastante diferente es condicionar una convocatoria, una participación, al cumplimiento de esas exigencias, dijo Salah en una entrevista con T13 Radio.

Bravo fue capitán de la Selección Chilena en todo el proceso rumbo a Rusia 2018. La 'Roja' quedó fuera del torneo por tan solo un punto, siendo superado por Perú.