Y no eran cualquiera...: los futbolistas que alguna vez renunciaron a su selección [FOTOS]

Luego de la Copa América 2019 , Lionel Messi le dijo adiós a Argentina. El '10' del Barcelona, anunció que no volvería a vestir la 'albiceleste' con un claro "no se me da"; sin embargo, un año después volvería para disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018.

Otros casos muy conocidos son los de Carlos Vela en México. El 'tri' informó antes del Mundial Brasil 2014 que el jugador "no se encuentra al cien por cien desde el punto de vista mental y emocional para afrontar el Mundial. En la charla, Miguel Herrera confirmó que no existe el compromiso que busca tenga un jugador de selección nacional. Por lo tanto, en definitiva, Carlos Vela no será convocado en el transcurso de este proceso mundialista".

Zlatan Ibrahimovic explicó durante la Eurocopa 2016 que "el último partido de Suecia en la Euro será mi último partido con Suecia, así que espero que no sea mañana", afirmó. "Esperemos que dure lo más posible".

