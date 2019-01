¿Qué pasa con Colombia? El doble fallo de Sandoval tras blooper de defensa boliviano [VIDEO]

Sobre los 36 minutos del primer tiempo del Colombia vs Bolivia por el Sudamericano Sub 20 , un horror del defensa boliviano Walter Antelo pudo terminar en el primero del encuentro, pero Luis Sandoval desperdició la inmejorable doble ocasión de la que dispuso: no pudo de derecha y tampoco de izquierda, en el área grande y con el portero prácticamente vencido.

Todo fue una suma de errores. Primero fue Antelo, quien intentó salir jugando desde el fondo, pero pisó mal el balón, tropezó y dejó servida la contra para Jader Valencia, quien condujo hasta la línea del área para luego habilitar a Luis Sandoval, que devolvió la 'cortesía' a los bolivianos.



El '19' de Colombia, con todo el tiempo del mundo, remató de izquierda pero su disparo fue bloqueado por el propio Antelo, que se recuperó. Sin embargo, el balón le volvió a quedar a Sandoval, que se acomodó nuevamente para su pierna hábil, pero el remate fue nuevamente bloqueado por la defensa boliviana.

Colombia y Bolivia se enfrentan en el marco de la tercera fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 20 2019. Los 'colochos' llegan de igualar sin goles ante Venzuela, mientras que el cuadro boliviano viene de empatar en el debut frente a Chile.