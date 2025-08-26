Colombia vs. Bolivia medirán fuerzas este jueves 4 de setiembre, en partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo podría consumar su clasificación a la cita mundialista con un triunfo.

Colombia busca asegurar su clasificación a la Copa del Mundo, por lo que una victoria será clave para sus objetivos. En el último duelo que disputarán como locales, la premisa de Néstor Lorenzo es colocar a sus mejores figuras.

A lo largo de las Eliminatorias pasaron por una irregularidad de resultados. Si bien iniciaron como favoritos y estaban en los primeros lugares, luego de la Copa América 2024 (perdieron en la final ante Argentina), comenzaron a disminuir su rendimiento y cayeron de posiciones.

Ubicados en el puesto 6, tienen 22 puntos y ostentan el último cupo directo al Mundial 2026; sin embargo, están 4 puntos arriba de Venezuela, séptimo lugar con 18 unidades. Por esta razón, la única premisa es ganar, marcando así la ruta para clasificar.

Bolivia, por su parte, se juega sus últimas opciones porque es octavo con 17 puntos y dos victoria podrían llevarlo a desplazar a Colombia o también a Venezuela y así obtener su boleto para el repechaje. De la mano de Óscar Villegas, quieren hacer historia.

Sin la presencia de Ramiro Vaca por una suspensión de dopaje, la responsabilidad se traslada hacia Miguel Terceros, una de las jóvenes promesas. Además, en el arco se encuentra la disputa entre Guillermo Viscarra y Carlos Lampe, ambos en buen momento en Alianza Lima y Bolívar, respectivamente.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Bolivia?

El compromiso entre Colombia vs. Bolivia está programado para este jueves 4 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del viernes 5.

¿En qué canales ver Colombia vs. Bolivia?

El partido entre Colombia vs. Bolivia se disputará en el Estadio Metropolitano, con la transmisión a cargo de Movistar TV, pero con la señal por confirmar en los próximos días, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

