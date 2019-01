¡Imposible para el arquero! El tiro libre de Sosa para abrir el marcador para Venezuela ante Colombia [VIDEO]

Colombia vs. Venezuela juegan Roncagua por el Sudamericano Sub 20. Los dirigidos por Dudamel se vieron superados por el combinado cafetero pero no bajaron los brazos y encontraron el 1-0 a través del balón parado.

A los 69, Samuel Sosa fue el encargado de realizar el tiro libre. El balón impactó en el travesaño y traspasó la línea de gol. El árbitro no dudó y señaló el punto medio del campo, sin importarle los reclamos de los colombianos.

Venezuela llega como uno de los equipos fuertes del torneo, luego de quedar subcampeones en el Mundial de Corea del Sur de la categoría. También dirigido por Dudamel, el equipo perdió con Inglaterra.

Tres 'veteranos' de aquel Mundial están también en la plantilla que llegó al Sudamericano: el defensa Christian Makoun, actual militante de la juvenil del Juventus italiano; el volante Samuel Sosa, del Talleres de Córdoba argentino, y el delantero Jan Hurtado, jugador del Gimnasia y Esgrima de La Plata del mismo país.