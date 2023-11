Alta tensión fue la que se vivió en el estadio Maracaná, antes de empezar el partido de Brasil vs. Argentina. La policía tuvo un altercado con la hinchada de la ‘albiceleste’ y esto provocó la demora. Además, los dirigidos por Lionel Scaloni dejaron el campo de juego por unos minutos, viendo que la situación no mejoraba y se peligraba la integridad de todos los asistentes. Un día después, Conmebol se pronunció para lamentar los hechos y dejar claro que ellos no son los encargados de organizar las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Un panorama similar también se mostró en el Perú vs. Venezuela, con la agresión hacia Nahuel Ferraresi.

“Tras los hechos ocurridos durante las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 y a fin de ofrecer información a la opinión pública, corresponde la siguiente aclaración: La CONMEBOL condena toda forma de violencia y cooperará siempre con acciones que apunten a desterrar la violencia, el racismo, la xenofobia y la discriminación”, dice el comunicado.

“En este sentido, la Confederación Sudamericana viene trabajando sistemáticamente en la erradicación de este flagelo que afecta al fútbol sudamericano y mundial; y se pone a disposición para continuar colaborando en toda iniciativa que busque erradicar la intolerancia y la violencia en el deporte”, agregaron.

Antes de jugarse el Brasil - Argentina, se generaron incidentes en las tribunas y Lionel Messi ordenó a sus compañeros salir de la cancha del Maracaná. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP).

Por otro lado, en el escrito también se especificó que la organización de la etapa previa al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026; por esta razón, los invitaron a relación una investigación más profunda para poder tener sanciones ante los hechos suscitados.

“Así mismo, deja constancia que la CONMEBOL no es organizadora de las clasificatorias a la Copa del Mundo. La elaboración de las normas que rigen la clasificatoria, así como la decisión de abrir una investigación y la aplicación de eventuales sanciones, son atribuciones exclusivas de la FIFA”, finalizaron.

¿Qué sucedió en el partido de Brasil vs. Argentina?

La previa del partido de Brasil vs. Argentina se vio manchada de violencia, debido a que efectivos policiales tuvieron un altercado con los hinchas presentes en el Estadio Maracaná. Mientras sonaban los himnos de la ‘Albiceleste’ y el ‘Scratch’, aficionados de ambos países se cruzaron en el estadio, motivo por el que la policía tuvo que intervenir con mucha violencia.

Ante ello, los titulares de la escuadra argentina se acercaron al lugar de los incidentes para tratar de calmar la situación. Minutos después, por orden de Lionel Messi, la Selección de Argentina decidió abandonar el terreno de juego por la violencia que se vio en las gradas. Minutos después, volvieron a la cancha e inició el partido, pero con un retraso de 30 minutos.

Entrenamiento entre hinchas argentino y policía brasileña previo al partido de Brasil vs. Argentina por las Eliminatorias 2026.

¿Qué sucedió en el partido de Perú vs. Venezuela?

El Estadio Nacional de Lima también fue escenario de un ambiente tenso y es que la policía peruana no dejó que los jugadores de la Selección de Venezuela se acerquen a los aficionados en las tribunas. Nahuel Ferraresi, uno de los implicados, detalló que fue agredido con golpes a palos. En la previa del partido, también acusaron actos de xenofobia ante los asistentes, debido a la situación de migración venezolana que vive el país.

“Terminó el partido y fuimos a agradecer a la gente de Venezuela. Salomón Rondón va a dar su camisa y voy detrás de él. Cuando voy a tirarla para la gente, la Policía me frena. Un señor me frena bien, pero otros se enojaron y sacaron los palos para pegarnos. Por lo menos yo, que estaba al otro lado de la valla, fui al que le pegaron dos palazos. Me llegaron a dar dos veces y me rompieron un poco, pero nada grave...”, declaró para La Vinotinto TV.

Los jugadores de Venezuela discuten con la policía tras el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra el Perú en el Estadio Nacional de Lima el 21 de noviembre de 2023. (Foto de Daniel Apuy/Getty Images).





