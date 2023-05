El futuro de Lionel Messi pasa por tres equipos. Tras prácticamente confirmarse que no seguirá en el PSG en 2023-24, el delantero argentino ha empezado a sonar con fuerza en el FC Barcelona, Inter Miami y Al Hilal. Aunque la última opción parece no ser del agrado de uno de los goleadores más grandes de todos los tiempos: Marco van Basten. El delantero neerlandés se atrevió a aconsejar al astro sudamericano asegurando que debe “hacer las cosas que ama” y sostuvo que no tiene sentido ir a “ganar mucho dinero que ya se ha ganado antes”.

En referencia a los 500 millones de euros que le ofrecen a Messi en Arabia Saudita, el exdelantero del AC Milan dijo que no tiene sentido mudarse a otra liga lejos de la élite futbolística solo por el hecho de ganar más dinero, algo que Messi ya tiene por montones.

“No entiendo ir a jugar a Arabia para ganar dinero que ya se ha ganado antes, eso me parecería miserable. Messi tiene que hacer las cosas que ama, tiene que ser su propio jefe”, sostuvo el exdelantero neerlandés que actualmente se desempeña como panelista en Ziggo Sports.

La edición digital del diario L’Équipe dice hoy que Messi tendría un acuerdo verbal con Arabia Saudí pero nada firmado por el momento, algo que el jugador no quiere hacer antes de que acabe la temporada.

Citando al entorno del futbolista de Rosario, el acuerdo contempla dos años de contrato con uno más opcional, por un monto de 500 millones de euros anuales, 2,5 veces superior al rubricado por el portugués Cristiano Ronaldo.

Van Basten no quiere ver a Lionel Messi en Arabia Saudita. (AFP)





Nada con Arabia Saudita





Jorge Messi, padre y representante del delantero del PSG Lionel Messi, aseguró este martes que “no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene”, desmintiendo de este modo que el astro argentino hubiera llegado a un acuerdo con el Al-Hilal para jugar en el equipo saudí las dos próximas temporadas.

“La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”, insistió Jorge Messi en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

En este sentido, el padre de Messi recordó que “siempre hay rumores, y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una”.





