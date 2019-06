Costa Rica vs. México: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el duelo por la Copa Oro 2019?

Este sábado 29 de junio, Costa Rica y México chocarán por los cuartos de final de la Copa Oro 2019 a las 20:30 horas en Perú. El compromiso, que se disputará en el Estadio NRG, será transmitido en el país azteca vía Univision TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Sky HD, Canal de las Estrellas, TDN, Azteca Deportes y Televisa Deportes.

El equipo ‘Tico’ llega al duelo tras haber perdido 2-1 ante Haití en la tercera fecha del Grupo B. A raíz de dicho resultado, los dirigidos por Gustavo Matosas accedieron a esta instancia del torneo como segundos de su zona con seis puntos.

Si bien Costa Rica no es favorita a quedarse con la victoria frente al conjunto azteca por los cuartos de final de la Copa Oro 2019 , hará todo lo posible por aprovechar las flaquezas de su rival con tal de llegar a las semifinales.

(AFP) Costa Rica perdió 2-1 ante Haití en la tercera fecha del Grupo B de la Copa Oro 2019. (AFP) AFP

“(México ) ataca rápido, llega con mucha gente a la portería rival, pero sube con muchos jugadores y comete muchos errores" , señaló el estratega Matosas , según apunta la agencia AFP.

Los aztecas , en tanto, disputarán los cuartos de final de la Copa Oro 2019 luego de vencer 3-2 a Martinica y quedar líderes del Grupo A con nueve puntos, producto de tres victorias en dicha zona que los hacen candidatos al título.

México , de la mano de Gerardo ‘El Tata’ Martino , atraviesa un buen presente futbolístico. No pierde desde antes del inicio del torneo de la Concacaf (tuvo cuatro amistosos de preparación y en todos se quedó con el triunfo), por lo que ahora, frente a Costa Rica , pretende extender esa buena racha.

(AFP) México venció 3-2 a Martinica en la tercera fecha del Grupo A de la Copa Oro 2019. (AFP) AFP

Costa Rica vs. México: alineaciones posibles

Costa Rica : Leonel Moreira, Cristian Gamboa, Kendall Waston, Óscar Duarte, Bryan Oviedo, Joel Campbell, Celso Borges, Allan Cruz, Elías Aguilar, Mayron George y Bryan Ruiz.

DT: Gustavo Matosas.

México : Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Diego Reyes, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Jonathan dos Santos, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Uriel Antuna.

DT: Gerardo Martino.



¿Dónde y cómo ver en directo el partido por la Copa Oro 2019?

México: 20:30 horas (en Ciudad de México) vía Univision TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Sky HD, Canal de las Estrellas, TDN, Azteca Deportes y Televisa Deportes

Costa Rica: 19:30 horas vía TDN, Repretel, Sky HD y Teletica

Estados Unidos: 21:30 horas (en Washington D.C.) vía Univision, Univision Deportes, Univision NOW y FOX Sports 1

Argentina: 22:30 horas vía Canal de las Estrellas

Brasil: 22:30 horas (en Brasilia) vía DAZN Brazi