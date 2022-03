La selección de Portugal se medirá con Macedonia del Norte en la final de la Ruta C del repechaje. En juego estará el boleto para el Mundial de Qatar. En la antesala del cotejo, Cristiano Ronaldo atendió a los periodistas en una conferencia de prensa y dejó en claro la importancia del encuentro, programado para este martes 29 de marzo a la 1:45 p.m. (hora peruana).

“Para nosotros también es el juego de nuestras vidas. Ya estoy haciendo un llamamiento a los portugueses. Agradezco la demostración de apoyo incondicional, lo que pido mañana es lo mismo”, declaró el capitán y máximo goleador de la selección portuguesa.

Por otro lado, el crack que milita en Manchester United se animó a confesar un particular deseo para cuando toque cantar el himno contra los macedonios. “Ayer, cuando me acosté, pensé: me gustaría el himno comience y que se apague la música y cantásemos todos sin música. Estoy seguro que si están con nosotros como el jueves vamos a ganar el partido”, contó.

Entras las consultas que le hicieron a Cristiano Ronaldo, hubo una sobre si Qatar 2022 sería el último Mundial del delantero que cumplió 37 años el 5 de febrero pasado.

“Empiezo a ver que muchos de ustedes se hacen la misma pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo, nadie más. Si tengo ganas de jugar más, juego, si no tengo ganas de jugar más, no juego. Quien manda soy yo, punto final”, fue la contundente respuesta del luso.

Por últimos, ‘CR7′ aseguró que el equipo está listo para afrontar el desafío. “Siempre hay presión. Estamos todos preparados, teníamos muchas ganas de jugar esta final. ¿Italia o Macedonia? Si están aquí es porque se lo merecen”, sentenció.





