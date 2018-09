¿Vía libre para Modric? Cristiano Ronaldo no asistirá a la gala del 'The Best' en Londres La FIFA premiará este lunes a los mejores de la temporada pasada pero el luso, candidato al mejor jugador junto a Modric y Salah, no estará en la gala.

Cristiano Ronaldo ganó el premio FIFA The Best en 2017. (Foto: EFE) Cristiano Ronaldo ganó el premio FIFA The Best en 2017. (Foto: EFE)