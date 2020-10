Son días difíciles para Cristiano Ronaldo, y no solo porque aún tiene que lidiar con el coronavirus, pese a que no tiene síntomas graves e incluso no contagia, según la Juventus, sino porque la enfermedad lo mantiene al margen de los encuentros de su elenco y ya se perdió el duelo ante el Barcelona de Lionel Messi por la Champions League.

En las últimas semanas, lo único que se conoce del delantero luso es a través de sus publicaciones en Instagram, en la que ha intentado mostrarse tranquilo y sonriente. Es más, hasta cambió de look optando por raparse el cabello hace uno días.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la publicación de este viernes de Cristiano no es el ‘seflie’ en sí que compartió, sino el título de la imagen: “Kaizen Philosophy”.

¿Qué es la filosofía Kaizen?

Este nuevo estilo de vida que ha decidido seguir el exjugador del Real Madrid trata de una metodología que se remonta a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando en Japón decidieron crearla para mejorar su sistema empresarial y salir adelante.

Su nombre, proviene de dos términos en japonés ‘Kai’ (modificaciones) y ‘Zen’ (mejorar). De hecho, una de las frases más significativas de esta filosofía es: “Hoy mejor que ayer, y mañana mejor que hoy”.

Este método calza perfecto con Cristiano Ronaldo, quien siempre se ha caracterizado por su incansable compromiso de superación y su ejemplar disciplina, dos ingredientes que siempre le han llevado a superarse y en los que se basa, precisamente, la filosofía Kaizen.

