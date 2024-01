La rivalidad histórica entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi parece haberse avivado aún más, ya que el astro portugués no ha dudado en lanzar una indirecta contundente hacia su eterno rival tras la reciente entrega de los premios The Best y el Balón de Oro. En una entrevista reveladora concedida al diario portugués Record, el luso expresó su escepticismo sobre la credibilidad de estos galardones, especialmente después de que el argentino se llevara el premio de la FIFA. El delantero del Al Nassr no solo cuestionó los criterios de selección de los premios individuales, sino que también reivindicó su exitoso año goleador, donde superó a destacadas figuras como Haaland, Mbappé y Kane para ser el máximo goleador de 2023.

Cristiano Ronaldo hizo hincapié en que su traslado a una liga considerada “menor” como la saudí no ha mermado su ambición de conquistar títulos y seguir siendo un goleador de élite. “Sé que todavía tengo mucho potencial y sé que puedo marcar muchos goles para el Al-Nassr y para la selección nacional. Así que ha sido un año espectacular a nivel personal”, afirmó.

No obstante, las palabras más impactantes de Ronaldo estuvieron dirigidas a los premios The Best y el Balón de Oro, donde Messi fue coronado como el mejor jugador del mundo. Cristiano no escatimó críticas, declarando que estos premios están “perdiendo credibilidad”. En especial, hizo referencia al The Best y la polémica generada en la última edición, donde no se tomó en cuenta el rendimiento en el Mundial y, a pesar de ello, ‘Leo’ se alzó con el galardón.

“Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best”, reveló el delantero que el próximo 5 de febrero cumplirá 39 años, añadiendo más controversia al debate sobre la transparencia y validez de los premios individuales en el fútbol mundial.





Lionel Messi fue el ganador de los premios The Best 2023. (Foto: FIFA)





El cinco veces ganador del Balón de Oro con el Real Madrid no dudó en lanzar un dardo directo a Messi al señalar que “hay que analizar toda la temporada”. A pesar de reconocer el mérito de otros contendientes como Haaland o Mbappé, Cristiano Ronaldo dejó en claro que ya no confía en estos premios.

“No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”, sentenció el experimentado delantero.





¿En que años ganó Lionel Messi los Balones de Oro que tiene?





Messi ha sido galardonado con este prestigioso premio en ocho ocasiones, consolidándose como uno de los mejores futbolistas de la historia: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Con cinco premios dorados, Cristiano Ronaldo es su perseguidor más cercano.





¿De qué está hecho el Balón de Oro?





El Balón de Oro, otorgado por la revista francesa France Football desde 1956, es un prestigioso premio individual en el mundo del fútbol que se entrega al mejor jugador del año. El trofeo está compuesto principalmente por metal y cuenta con un baño de oro.

Es importante tener en cuenta que el Balón de Oro ha pasado por diversas etapas y evoluciones en su historia. En un momento, estuvo asociado exclusivamente con jugadores europeos que estaban en clubes europeos, pero finalmente se ha abierto a futbolistas de todo el mundo, independientemente de su lugar de juego.





Lionel Messi ha ganado el Balón de Oro ocho veces en su carrera. (Foto: Getty Images)





