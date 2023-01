Su nombre es Patricia Rodríguez, es la hermana de Georgina Rodríguez, la actual pareja de Cristiano Ronaldo, y en las últimas horas no se deja de hablar de su caso en redes sociales. Y es que la española ha revelado que se encuentra viviendo un verdadero drama con el dinero y que no recibe ningún tipo de ayuda de la novia del nuevo jugador del Al Nassr. Ni ella ni sus hijos hallan apoyo en la modelo y reconocida influencer.

“Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al final y al cabo yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos...”, suplicaba hace un par de semanas en Socialité, un programa de la TV española. Al ver que no causó compasión en Georgina, Patricia volvió a pedirle ayuda.

“No lo entiendo, no sé si se avergüenzan de mí. No lo entiendo y por estoy hablando en la televisión para tener una respuesta”, dijo Patricia, quien es hermana de la novia de Cristiano Ronaldo por parte de padre. Según Rodríguez, Georgina ni siquiera le contesta las llamadas.

Las declaraciones de la hermana de Georgina Rodríguez.

“Yo la llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio para que encargara. Yo en ningún momento le he pedido dinero y no quiero dinero porque para eso me busco la vida como siempre estoy haciendo”, contó Patricia.

“En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda. No tengo ni para lavar los platos”, agregó en unas declaraciones que no han tardado en viralizarse en redes sociales, pero que parecen no llegar al principal destinatario: Georgina Rodríguez y compañía.

“Tuve a mis hijos muy joven y la situación de la vida no me ha ayudado mucho”, continuó explicando la hermana de Georgina Rodríguez sobre su precaria situación que está viviendo, mientras que su hermana se convierte en una de las influencers del momento y vive en la opulencia junto a Cristiano Ronaldo.





