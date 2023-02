Cristiano Ronaldo lleva más de un mes desde que llegó al Al Nassr, pero aún no ha marcado un gol oficial con el cuadro auriazul. Lamentablemente para los intereses del ‘Bicho’, algo ocurre que no lo deja festejar por vez primera en Medio Oriente. Este viernes, por ejemplo, se lució con una gran definición en partido ante Al Fateh por la fecha 15 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, pero el tanto no subió al marcador.

Cuando corrían los 21 minutos del partido en el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, de Al-Hasa, Cristiano Ronaldo recibió un pase de Anderson Talisca. Paró el balón de pecho, giró el cuerpo, avanzó unos metros y sacó un disparo cruzado que venció al portero rival. Lamentablemente, todo fue en vano.

Y es que el cuerpo arbitral determinó rápidamente, con ayuda del VAR, que el gol de Cristiano Ronaldo fue en fuera de lugar. En el momento en que recibió la pelota de Talisca, el exgoleador del Real Madrid, Manchester United y Juventus ya estaba en fuera de lugar. El portugués ya festejaba en calidad de visita.

El partido entre Al Fateh y Al Nassr empezó con victoria del equipo local. A los 12 minutos, Tello abrió el marcador, pero a los 42 minutos empató el partido a través de Anderson Talisca. En el último tramo del encuentro, Cristiano tuvo un remate al palo. Terrible sequía del ‘Bicho’.





¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con Al Nassr?





Tras el partido ante Al Fateh por la fecha 15 de la Liga Saudí, Cristiano Ronaldo ya piensa en su próximo reto: el jueves 9 de febrero, Al Nassr visitará la casa del Al Wahda en el marco de la jornada 17 de la Liga Profesional. El duelo empieza a las 12:30 del mediodía (Perú) y será transmitido por DIRECTV y Claro Sports (solo México).

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo ya lleva tres partidos oficiales con el Al Nassr. Lamentablemente para sus intereses, el exdelantero del Manchester United, Juventus y Real Madrid aún no ha podido hacer goles. Tampoco dar asistencias.

Al-Nassr es líder del torneo árabe con 33 puntos, aunque ya tiene muy cerca al Al-Hilal (32 puntos), mientras que Al-Shabab y Al-Ittihad le siguen de cerca con 31 unidades, así que el desenlace de este torneo promete bastante.





