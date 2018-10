Un nuevo capítulo vuelve a abrirse en la denuncia de Kathryn Mayorga a Cristiano Ronaldo por violación sexual. Esta vez, las abogadas de la supuesta víctima del abuso que habría sido perpetrado en Las Vegas en 2009, salieron a defenderse de las acusaciones de la defensa del goleador de la Juventus.



Los letrados que tomaron el caso del goleador portugués afirmaron que los documentos que dejaban en evidencia un pacto de silencia a cambio de 375 mil dólares estaban "visiblemente alterados y manipulados". Como era de esperarse, las abogadas de Kathryn Mayorga no tardaron en responder públicamente.

Larisa Drohobyczer y Leslie Mark lamentaron que la defensa de Cristiano Ronaldo las acuse de manipulación de documentos e instaron que presente pruebas de lo dicho. Además, pidieron a sus colegas que al menos admita que sí hubo un pacto con Kathryn Mayorga para silenciarla con dinero.

Cristiano Ronaldo contra las cuerdas

Sobre este caso, el Real Madrid anunció que ha emprendido acciones legales contra el diario portugués 'Correio da Manhã' "por la publicación de una información rotundamente falsa y que intenta dañar gravemente la imagen del club", relacionada con la denuncia interpuesta contra su exjugador Cristiano Ronaldo.



"El Real Madrid no tenía conocimiento alguno del hecho al que se refiere dicho diario relativo al jugador Cristiano Ronaldo y, por tanto, no pudo ejercer ninguna acción sobre algo que desconocía absolutamente", indicó el club en un comunicado, en el que anuncia que "ha exigido una rectificación total por parte del citado medio".



Según el sensacionalista diario luso, Cristiano Ronaldo no quería firmar un acuerdo con la modelo estadounidense Kathryn Mayorga, pero los abogados del Real Madrid le presionaron para que aceptase pagarle una indemnización.