En St. James’ Park, Newcastle vs. Milan se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 13 de diciembre por la fecha 6 del Grupo F de la UEFA Champions League. El compromiso está programado para comenzar las 3:00 p.m. (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, HBO México y Movistar. Asimismo, recomendados no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los ingleses e italianos tienen la misma cantidad de puntos (5) y se juegan la clasificación en esta jornada. Eso sí, ambos esperan una mano del Dortmund (10), que recibe al PSG (7) en Alemania. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Christian Pulisic se refirió al partido por la Champions League. (Video: AC Milan)





Newcastle vs. Milan: posibles alineaciones

Newcastle: Dúbravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimarães, Joelinton; Almirón, Isak, Gordon.

Milan: Maignan; Calabria, Florenzi, Tomori, T. Hernández; Chuwueze, Reijnders, Musah, Pobega, Pulišić; Romero.