Jornada amarga para Cristiano Ronaldo. Cuando parecía que esta sería la oportunidad que tanto estaba esperando para levantar su primer título con Al Nassr, todo se le escapó de las manos en la tanda de penales frente a Al Ahli, por la final de la Supercopa de Arabia Saudita. Si bien el portugués marcó el 1-0 parcial en el tiempo reglamentario, eso no fue suficiente para evitar que los de Franck Kessié consiguieran el 2-2 en la etapa complementaria, llevando la definición a los remates desde los 12 pasos. Aunque el ‘Bicho’ no falló su disparo, Edouard Mendy estuvo magnífico y le atajó el remate a Abdullah Al-Khaibari, dándole la victoria a los suyos (5-3). Con el pitazo final, la trasmisión enfocó a un ‘CR7’ desolado y con la mirada perdida, terminando sentado en el banquillo sin consuelo alguno. Triste imagen de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que desde que llegó a suelo saudí a finales del 2022 no ha conseguido un solo trofeo con el conjunto de Riad. ¿Tendrá su revancha? Solo el tiempo lo dirá.