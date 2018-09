Para muchos sorprendió y para otros no tanto. Pese a que Cristiano Ronaldo fue clave en la temporada pasada para que Real Madrid gane su tercera Champions League consecutiva, el elegido como el Mejor Jugador UEFA fue elegido Luka Modric. Y es que también el volante croata fue determinante en el mediocampo merengue junto a Toni Kroos y Casemiro. El popular 'Pony' sigue siendo la manija blanca para la campaña 2018-19.

Si bien es cierto que Cristiano Ronaldo felicitó a su compañero de manera telefónica por ganar el premio, el ahora delantero de Juventus se mostró dolido por no ganar el trofeo individual. Así lo dijo su técnico Massimiliano Allegri. Es más, no asistió a la gala en Mónaco y en Europa se preguntan si asistirá al The Best.

Según reporta este sábado el portal del diario Marca, el entorno de Cristiano ha confirmado que el crack luso asistirá este 24 de setiembre a la gala del The Best. Y es que el también ex jugador del Manchester United no quiere desentonar, sobre todo porque Lionel Messi estará en la ceremonia, pero a que el argentino no ha quedado entre los tres finalistas junto a él, Modric y Mohamed Salah.

En lo que sí no está de acuerdo el actual Balón de Oro es en la dura crítica que ha recibido en los últimos días de parte de la prensa de España. Esta ha tenido palabras sobre su desempeño con Juventus, en donde en tres partidos oficiales aún no ha marcado por la Serie A.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo se entrena en Turín con sus compañeros que no fueron tomados en cuenta por sus países para la UEFA Nations League y amistosos FIFA. El luso, previo acuerdo con Fernando Santos, optó por quedarse en Italia.