Cristiano Ronaldo fue uno de los protagonistas de la gala de premiación del The Best , precisamente porque decidió no asistir. El luso, ganador de este galardón en la temporada pasada vio desde Turín como su excompañero en el Real Madrid, Luka Modric, se quedaba con el trofeo, al conseguir la mayor cantidad de votos. Pero, ¿por quién votó el crack portugués?

Tras culminar la ceremonia ya se conocen todas las votaciones de los capitanes de las selecciones. Cristiano lo hizo como capitán de la selección de Portugal aunque su elección como mejor jugador de la temporada ha causado bastante sorpresa.



El astro luso decidió votar para primer lugar nada menos que a su excompañero de equipo el central francés Raphaël Varane, quien además forma parte del equipo ideal del curso 2017-18.



En segundo lugar, Cristiano votó Luka Modric, quien finalmente fue el que ganó este galardón; mientras que el tercer lugar del luso fue para Antoine Griezmann.

Recordemos que Cristiano Ronaldo decidió no acudir a Londres, donde se desarrolló la ceremonia, por motivos deportivos: la Juventus juega el miércoles por la Serie A. Lionel Messi tampoco estuvo en la ceremonia, decisión que a ambos les ha valido críticas de todos los sectores.