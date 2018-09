Cree que ya es uno de los mejores del mundo. El delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann , cree que ya se sienta "en la misma mesa que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ", pero se ve con margen de mejora y mira a los títulos y al Balón de Oro como un objetivo.

Sí, creo que sí. Y sé que otros jugadores van a venir seguro", sostuvo Antoine Griezmann en una entrevista que publica este lunes el diario AS, a la pregunta de si ya cree que se sienta en la misma mesa que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

"Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa. Pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera", afirmó Griezmann, campeón con Francia en el pasado Mundial Rusia 2018.



El también ex atacante de la Real Sociedad insistió en que aún tiene margen de progresión "en lecturas de partido, ofensivamente... En los pases, en los giros a la portería rival. Sé que puedo marcar más goles aún, dar más pases y defensivamente ser mejor...".

Como se recuerda, el delantero 'colchonero', de 27 años no ha sido nominado a los premios 'The Best' de la FIFA, pero deja entrever que en su mente está el Balón de Oro.

Griezmann tiene un gol en lo que va de la Liga Santander. (Foto: AFP) Antoine Griezmann tiene un gol en lo que va de la Liga Santander. (Foto: AFP)

Fuente (AFP)